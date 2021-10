Prefeitura ergue mais obras importantes em Tomazina

Assinada escritura da área onde será construída o Parque do Cruzeiro

O prefeito Flávio Zanrosso assinou a escritura da área onde será construída o Parque do Cruzeiro. São 36 mil metros que foram desapropriados para fomentar o Turismo em Tomazina.

O investimento é de R$ 150 mil do caixa próprio da prefeitura. “Agradeço em nome do Artur Ribeiro a colaboração de toda família nesse processo amigável”, disse o chefe do executivo, que na foto principal está com a escrevente Andréa Ribeiro de França.

Também foi reinaugurado o Estádio Municipal Moyses Chueire, após uma reforma completa e instalação de iluminação.

A obra de R$ 400 mil, viabilizada por emenda do ex-deputado federal João Arruda, teve seus portões abertos a todos os amantes do esporte.

Em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) o município está elaborando o Plano Municipal de Turismo.

“O Desenvolvimento tem que ser organizado para gerar frutos pra nossa gente e o turismo cria mais empregos e renda”, assinalou, durante recente reunião (foto abaixo).