Enquanto a maioria dos municípios caminha a passos lentos na aplicação de recursos e busca de benefícios para população, em Tomazina os investimentos não param. Ao lado de secretários e vereadores, o prefeito Flávio Zanrosso anunciou o maior pacote de investimentos da história do município com recursos a serem aplicados em diversas áreas para benefício da população.

De acordo com o chefe do executivo, o “Programa Avança Tomazina” conta com mais de R$ 14 milhões em investimentos que serão aplicados nos próximos 20 meses com recursos para as áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura, Agricultura entre outras.

“Teremos aquisição de equipamentos para Saúde, novos veículos e maquinários, desenvolvimento de obras em todos os bairros da nossa cidade, recursos para agricultura, Educação e muito mais”, comemorou o prefeito (Reportagem: Agência Criativa).