Prefeito Zezão rechaça boato em Santo Antônio da Platina

Ele nega ter reduzido vencimentos de servidores por vontade própria

Sobre rumores que considera inconsistentes e que circulam nesta semana, segundo os quais desde o dia primeiro deste mês os cerca de mil funcionários públicos da prefeitura platinense terão um desconto de 4.52 % dos seus salários por “culpa e vontade” do prefeito (foto), o alcaide prestou esclarecimento na manhã desta quarta-feira, dia 13.

De fato, ele revogou a reposição que tinha dado no começo do ano para os ativos e os aposentados. “Só que foi uma decisão do STF(Supremo Tribunal Federal), do ministro Alexandre de Moraes e acatada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado do Paraná)…Assim, temos que cumprir por imposição legal”, explicou, adicionando, “são inverdades o que espalham por aí, por maldade ou apenas desinformação”.