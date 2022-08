Prefeito Dr. Antonely recebe Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022

Norte Pioneiro em destaque

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, recebeu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em sua XI Edição (PSPE). A honraria destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos seus municípios, que investem no empreendedorismo a partir de projetos e ações que estimulam a formalização, o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios e na modernização da gestão pública.

A cerimônia de premiação aconteceu no Taj Mahal na cidade de Jacarezinho, com a presença de 11 prefeitos da região do Norte Pioneiro, durante o 1º Encontro de Lideranças do Norte Pioneiro – Inovação e Empreendedorismo. Os gestores integram o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI).

Durante o evento, organizado pelo escritório do Sebrae Paraná de Jacarezinho ocorreu a assinatura do pacto pelo empreendedorismo e inovação do Norte Pioneiro do Paraná.

Dr. Antonely estava acompanhado da primeira Dama, Flaviana Fadel Carvalho, da secretária Municipal do Trabalho e Emprego, Zélia Aristides de Carvalho, da Secretária Municipal de Indústria e Comércio, Fernanda Graça Leal, do agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Ibaiti, Reinaldo Fernandes Ribeiro, do gerente da Agência do Trabalhador de Ibaiti, Jackson de Souza, do presidente da Associação Comercial de Ibaiti, Mateus Miota, da secretaria Executiva da ACEIB, Renata de Souza, da presidente do núcleo do ACEIB Mulher, Selma Hassunuma e da consultora do Sebrae Paraná, Rosa Demarco.

O Prêmio Prefeito Empreendedor realizado pelo Sebrae, reconhece gestores de todo o País que desenvolveram projetos com resultados comprovados no fomento aos pequenos negócios.

Neste ano, o XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos das 27 unidades da federação. O título demonstra o reconhecimento por uma iniciativa coletiva que visa a potencialização do Norte Pioneiro e o fomento às ações inovadoras no município e apoio a região do Norte pioneiro.