Prefeito de Tomazina viabiliza ainda mais recursos para cidade

Mais de R$ 600 mil reais direcionados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior

Nesta terça-feira, dia nove, o prefeito Flávio Xavier Zanrosso participou de encontro em Curitiba com a equipe do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, secretários e prefeitos no Palácio do Iguaçu, em Curitiba. Na ocasião, recebeu verba de R$ 611 mil destinados ao município.

Zanrosso disse que logo fará novo pacote de investimentos para Tomazina juntamente com o governo estadual e se mostrou grato também com o secretário da Saúde Beto Preto, o agora deputado e pré-candidato ao Senado Guto Silva, e demais integrantes. Além disso, mencionou também os deputados estaduais Alexandre Curi e Cobra Repórter e federal Sandro Alex(Colaboração: Agência Criativa).

