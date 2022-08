Prefeito de Santo Antônio implanta “Cidade Digital”

Prevê a modernização de todos os processos administrativos

A prefeitura de Santo Antônio da Platina deu início nesta semana a implantação do programa “Cidade Digital”, que prevê a modernização de todos os processos administrativos do município e de atendimento ao cidadão.

O programa permitirá nos próximos meses que todos os processos sejam realizados de maneira digital, desde o protocolo até a finalização do atendimento, sem que haja qualquer impressão de papel, contribuindo na agilidade dos procedimentos. Alguns serviços como o de protocolo, por exemplo, irão funcionar 24 horas todos os dias na modalidade online, podendo ser solicitado pelo cidadão no conforto de sua casa.

Durante o período de 15 a 19 de agosto, o atendimento ao público precisará ser suspenso para a transição dos sistemas e não será possível nenhum atendimento presencial, por telefone ou online na sede da prefeitura. As demais secretarias e setores não anexos ao prédio estarão prestando seus serviços normalmente.

Os servidores municipais passarão por treinamento, ficando suspensos os prazos inerentes aos atos, procedimentos e processos em geral, inclusive os administrativos/sindicâncias em trâmite e atividades relacionadas ao fornecimento de cópias, certidões e demais documentos públicos.

“Cabe salientar que mesmo estando de portas fechadas, todos da administração estarão trabalhando para que o novo programa seja implantado. A prefeitura de Santo Antônio da Platina é pioneira da região na implantação do sistema digital e essa modernização trará muitos benefícios e agilidade, principalmente no atendimento aos cidadãos, com a oferta de novos serviços e facilidades para as pessoas”, declarou o prefeito José da Silva Coelho Neto.

“Com a popularização da internet e o avanço da transformação digital, tanto pessoas quanto empresas estão cada vez mais familiarizadas e adeptas aos serviços e produtos tecnológicos. Na administração pública não pode ser diferente. Iremos oferecer toda a facilidade durante o atendimento, e é claro que aqueles não adeptos a tecnologia serão atendidos com toda ajuda necessária’, completou a diretora do Departamento de Informática e Comunicação Daiane Pereira de Moraes Marçal.