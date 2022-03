Prefeito de Ibaiti assina convênio de reurbanização

Agradecimentos aos deputados federal Sandro Alex e estadual Alexandre Curi

Na manhã de terça-feira, dia 29, o Dr Antonely Carvalho, prefeito de Ibaiti, esteve juntamente com Vice Prefeito Ulisses e com os nove verdores André ,Cesar, Belão, Beto, Luciano, Samuel, Tadeu, Valdir, e Verinha no evento da SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado.

Na oportunidade, ocorreu assinatura de convênio para reurbanização e pavimentação da principal entrada da cidade de Ibaiti pela “avenida do DER “ uma obra no valor de R$ 2.415.244,89, pedido feito e intermediado pelo Deputado Estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi ao Secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex.

O Prefeito agradeceu aos dois e ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior por essa importante conquista para a cidade de Ibaiti.