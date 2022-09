PR: Participação na história do abate de frangos é a maior

É referência nacional em produção de proteína animal

No 2º trimestre de 2022, foram abatidos 521 milhões de frangos pelos frigoríficos paranaenses, segundo dados do IBGE. Essa quantidade correspondeu a 34,6% do total nacional, a maior participação do Estado na série histórica disponível, reafirmando, mais uma vez, a liderança do Paraná nesse segmento.

No início da série de resultados, referente ao 1º trimestre de 1997, o peso estadual na produção nacional de carne de frango não ultrapassou 19,9%, com 101 milhões de cabeças abatidas. Ou seja, atualmente os abates de frangos superam em mais de cinco vezes o volume registrado em meados dos anos 1990, o que reforça a competitividade e o dinamismo do Estado nessa atividade.

No Brasil, no 2º trimestre de 2022, foram abatidas 1,50 bilhão de cabeças de frangos. A pesquisa do IBGE registrou o melhor mês de maio na série histórica iniciada em 1997. Enquanto Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul registraram perdas na produção, ocorreu aumento no Paraná frente ao mesmo período de 2021.

“O Paraná é referência nacional em produção de proteína animal e estamos produzindo cada vez mais e com mais responsabilidade, de olho na transformação energética e nas exigências sanitárias e tecnológicas desse século. Essa primeira metade do ano mostra que a força do agro paranaense ajuda a garantir a comida da mesa de milhões de brasileiros e de pessoas em todos os lugares do mundo”, disse Carlos Massa Ratinho Junior.

Também houve forte crescimento no abate de suínos. No período de abril a junho deste ano, 2,93 milhões de cabeças foram abatidas no Estado, a maior quantidade absoluta da série histórica, também iniciada no 1º trimestre de 1997. Naquele ano, o Paraná registrou o abate de apenas 619 mil suínos, o que representou 18,9% do total nacional. Hoje, a participação paranaense alcança 20,9%, assegurando a condição de segundo maior produtor do País.

No 2º trimestre de 2022, foram abatidas 14,07 milhões de cabeças de suínos no Brasil, com alta de 7,2% ante ao mesmo período de 2021 e de 3% frente ao 1° trimestre de 2022. O abate de suínos teve altas em 19 das 25 unidades da Federação, com destaque para Paraná (+258,35 mil), Santa Catarina (+270,04 mil cabeças), Rio Grande do Sul (+108,05 mil), São Paulo (+103,45 mil), Mato Grosso do Sul (+78,29 mil), Minas Gerais (+75,68 mil) e Goiás (+43,49 mil).

Já o abate de bovinos cresceu em 19 das 27 unidades da Federação. Entre aquelas com participação acima de 1,0%, os aumentos mais significativos ocorreram no Paraná (+25,49 mil), São Paulo (+163,90 mil cabeças), Minas Gerais (+59,34 mil), Mato Grosso do Sul (+35,62 mil), Tocantins (+28,74 mil), Bahia (+28,30 mil) e Maranhão (+12,20 mil). No 2º trimestre de 2022, foram abatidos 7,38 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária, o que representa alta de 3,5% ante o 2° trimestre de 2021.