Povo não pode pagar conta do desastre econômico, diz Romanelli

Deputado crítica em suas redes sociais o escândalo envolvendo Guedes

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) cobrou mudanças na condução da economia do País. Crítico das ações do ministro Paulo Guedes, Romanelli lembrou uma frase do estrategista da campanha de Bill Clinton que ficou famosa no mundo. “Como dizia James Carville, o problema está na economia, estúpido!”, disse no twitter.

Romanelli escreveu na rede social que o presidente Jair Bolsonaro devia aproveitar o escândalo da divulgação das contas do ministro Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em paraísos fiscais e trocar toda equipe econômica. “O país está à deriva”, aponta.

Para o deputado, o Brasil vive, além de uma crise sanitária sem precedentes, um período de incompetência e incapacidade de gestão que atrasam a retomada econômica. “Não há nenhuma ideia no governo federal que nos permita vislumbrar a retomada da economia e da estabilidade do País”.

Ele elenca uma série de problemas com os quais os brasileiros convivem sem ter perspectiva de solução: inflação e juros em alta, desemprego, pobreza e miséria, disparada do dólar, conflitos institucionais, reformas estruturais paralisadas, risco fiscal iminente e uma grave crise hídrica. “Ao povo, restará a sina de pagar a conta”, avalia Romanelli.