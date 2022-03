Postos e distribuidoras devem responder por abusos, diz Roma

Primeiro secretário da Assembleia Legislativa elogiou Procon/PR

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) enalteceu nesta terça-feira, 22, a postura do Procon/PR em relação ao mega-reajuste do preço dos combustíveis. O órgão notificou 87 postos e 10 distribuidoras após denúncias de que os estabelecimentos aplicaram o aumento da gasolina e diesel antes dos novos preços começarem a valer.

Segundo o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o aumento recente nos combustíveis afetará todos os setores da sociedade. Ele critica a postura do governo federal, que demorou a tomar medidas para evitar os reflexos da alta do petróleo na economia brasileira. “O preço da gasolina nas refinarias praticamente dobrou em pouco mais de um ano”, pontua o deputado.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo o preço da gasolina sofreu reajustes de mais de 70% nas refinarias ao longo de 2021. Neste ano, os preços já subiram 24,5%. “É preciso reprimir qualquer abuso que prejudique ainda mais o consumidor”, defende Romanelli. “As pessoas não podem ser enganadas por espertalhões que se aproveitam da situação para faturar mais à custa do povo”, afirmou o deputado.

Irregularidades – “Depois de notificar as distribuidoras, o Procon vai diretamente aos postos denunciados para identificar possíveis irregularidades”, afirma a chefe do Procon, Claudia Silvano. Em ambos os casos, são solicitadas as notas fiscais de compra e venda de combustíveis, com prazo de 10 dias úteis para apresentação dos documentos.

Nas distribuidoras, o preço médio no litro de gasolina passou de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de 18,77%. O aumento previsto no diesel é de 24,9%, de R$ 3,61 a R$ 4,51 o litro. O quilo do gás de cozinha passou de R$ 3,86 para R$ 4,48, reajuste de 16%.