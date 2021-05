Portal Turístico ‘Ilha do Sol’ impulsiona progresso

Está previsto mais um investimento de R$ 2 milhões

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (26) o projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que institui a Região Turística Norte do Paraná, o “Portal Turístico Ilha do Sol”. A iniciativa abrange as cidades de Sertaneja e Primeiro de Maio e pretende estimular o desenvolvimento sustentável do turismo nos dois municípios.

Romanelli destaca que as belezas e riquezas naturais das duas cidades são um ativo para o turismo do Paraná. “É uma região que tem atraído grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros em razão das suas características únicas, que junta clima ameno, belíssimas paisagens e localização geográfica privilegiada”, afirmou.

O deputado destaca ainda a criação de atrações turísticas e de lazer como caminhadas, trilhas, cavalgadas, cicloturismo, canoagem e atividades rurais. Outro destaque são as opções de esportes aquáticos, visto que a região é ponto de encontro dos rios Paranapanema, Tibagi e Congonhas.

Para a estrutura do novo complexo turístico, o prefeito Sertaneja, Jamison Donizete dos Santos (PSD), prevê a implantação de um terminal turístico, investimento de R$ 2 milhões, que servirá de atendimento aos turistas e trabalhadores que visitam e atuam na Ilha do Sol.

Outras duas propostas – de capital privado – são a instalação de dois complexos turísticos, o Punta del Este e o de lotes urbanizados com hangar home. “São investimentos importantes e que vão alavancar o turismo não somente em Sertaneja, mas em todo o Norte Pioneiro. O turismo foi muito prejudicado por conta da pandemia. Mas Sertaneja mostra que, com planejamento, o setor voltará a crescer, gerando emprego e renda em toda a região”, disse Romanelli.