Portal Ilha do Sol é destaque no Paraná

Nova região turística foi criada através de lei proposta pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli

A Adetunorp (Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná) lançou nesta sexta-feira, 27, o projeto da marca do “Portal Ilha do Sol”. A nova região turística, que abrange inicialmente as cidades de Primeiro de Maio e Sertaneja, foi criada através de lei proposta pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Em Sertaneja, o Primeiro secretário da Alep acompanhou o lançamento da marca e do portal turístico da Adetunorp, e da entrega dos certificados aos 22 gestores que participaram da campanha “Prefeito Amigo do Turismo”. O parlamentar visitou também as obras do Hard Rock Hotel, o maior empreendimento turístico do Paraná.

A criação de uma marca para identificar a região, segundo Romanelli, mostra a importância do turismo para a economia do Norte do Paraná. “O artesanato, a culinária, a rede hoteleira e o turismo terão uma marca própria, que identifica a região, com todo o seu potencial”, disse.



Impacto – O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), de Sertaneja, destacou a importância do encontro com os demais gestores e o investimento no Hard Rock Hotel. “É um empreendimento que vai mudar a história do Norte do Paraná. São mais de 450 mil pessoas que contornam a cidade pelas rodovias próximas. Este hotel terá um impacto gigantesco na economia”, avalia.

A lei estadual proposta por Romanelli reforça o potencial da região e vai promover avanço para o fomento do turismo. “Esse reconhecimento é importante, pois facilita o acesso à busca de investimentos estaduais e federais”, explica.

Em Sertaneja, no encontro dos rios Paranapanema e Tibagi, a Ilha do Sol já é um ativo turístico reconhecido no Paraná e tem na construção do Hard Rock Hotel, o maior empreendimento do setor no país. A expectativa da Adetunorp é integrar outras cidades por conta dos investimentos públicos e privados previstos ou em execução na região. A lei estadual que instituiu formalmente a iniciativa foi sancionada em junho pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e é importante para que os municípios possam buscar investimentos estaduais e federais no turismo regional. O nome homenageia a ilha localizada no encontro dos rios Paranapanema e Tibagi, onde está sendo construído o Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol.

Primeiro de Maio e Sertaneja foram as primeiras cidades a aderir ao projeto e demais municípios da região preparam-se para também fazer a adesão por meio da Adetunorp. A ideia é unir forças para fortalecer a marca turística “Ilha do Sol” e, assim, trazer oportunidades para todos.