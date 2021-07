Platipeças Som: apaixonados por carro

Repaginada, empresa mantém tradição e renova credibilidade

Você sabia que os melhores momentos da sua vida, seu veículo sempre está envolvido? Para quem é apaixonado por carro sabe o que estamos falando, não existe melhor relaxante do que dirigir.

É pensando nisso que trabalhamos todos os dias para oferecer o melhor para você.

Platipeças Som o Shopping do seu carro.

Nossa missão: Clientes sempre satisfeitos.

Nossa visão: Ser referência em vidros automotivos e acessórios para carros e caminhonetes e caminhões na região.

Telefone: (43) 3534-4158 e 99968-0261 Rua Rui Barbosa 1245, centro de Santo Antônio da Platina.

A Platipeças Som tem 47 anos de tradição com Esmerino José Ribeiro, homem respeitado em toda região, a quem se rendem as homenagens. Agora, acompanhando a gestão com modernidade e presteza, estão os empresários Ana Paula e Matias Vieira da Silva.

Som automotivo, alarme, trava, autovidros, insulfilm, capota marítima, Santo Antônio, estribo, LED, entre outros.

Drivers e Tweeters, módulos de Potência, reparos, cabos, fios, acessórios, lâmpadas, instalação elétrica…Não se preocupe, a gente se preocupa por você. Com uma equipe experiente e comprometida, peças de procedência e qualidade garantidas, a Platipeças Som sempre tem promoções e descontos. Confira nossa nova fase.

Nosso foco é o shopping do seu carro.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o npdiario