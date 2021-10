Pede para sair Paulo Guedes, afirma Romanelli

“Acumulam-se incompetência e incapacidade de gestão”, diz o Deputado

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou nesta sexta-feira, 22, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deveria pedir demissão do cargo após a saída de seus auxiliares. “Com ele no comando da economia, estamos escavando o fundo do poço. Pede para sair”, disse Romanelli no encontro do PSB Mulher, que acontece em Foz do Iguaçu.

O saldo da política econômica de Guedes é desastroso para o Brasil, avalia o deputado Romanelli. “Inflação e juros em alta, desemprego imenso, pobreza e miséria aumentando dia-a-dia, dólar nas alturas, conflitos institucionais se sucedendo, reformas estruturais paralisadas e um grave risco às metas fiscais. Este é legado de Guedes”, pontua o parlamentar.

Para Romanelli, o ministro já demonstrou que não tem condições de conduzir a economia. “Acumulam-se incompetência e incapacidade de gestão, e nenhuma ideia que permita vislumbrar a retomada da economia e da estabilidade do País”, avalia o deputado, alertando que o País ainda pode sofrer com a crise hídrica.

O deputado também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro. “Ele faz um governo de improvisos, com decisões políticas e eleitoreiras. Sempre disse que não entendia do assunto e por isso deu carta branca ao ministro para conduzir a política econômica nacional. Os dois estão transformando o Brasil num País de miseráveis”.