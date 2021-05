Pedágio:Briga ainda não está ganha, alerta Roma

Mobilização até que as novas regras para concessão de rodovias sejam efetivamente definidas e publicadas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) alertou nesta segunda-feira, 24, que a Assembleia Legislativa e a sociedade paranaense precisam se manter mobilizadas até que as novas regras para a concessão de rodovias sejam efetivamente definidas e publicadas.

“A briga não está ganha ainda”, afirmou ele em entrevista para a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Romanelli defende que a fórmula a ser apresentada pelo Ministério da Infraestrutura deve respeitar as diretrizes acordadas entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o governador Ratinho Junior.

“Esperamos que a palavra empenhada pelo presidente ao governador seja efetiva”, disse o deputado ao citar o critério de menor preço de tarifa como a principal regra do leilão. Segundo o deputado, as primeiras sinalizações do governo federal em relação ao novo modelo de licitação ainda são preocupantes, principalmente em relação às garantias.

“Queremos que prevaleça o menor preço e a garantia da realização de obras, sem qualquer tipo de subterfúgio para manter as tarifas mais altas do que devem ser”, pontuou.

Para o primeiro-secretário da Alep, o preço deve ser menos da metade do valor atual. “Queremos uma concessão de rodovias em que o paranaense pague a tarifa, veja a obra acontecendo, e não tenha a sensação de estar sendo roubado cada vez que passa por uma praça de pedágio”.