Paulo Leonar viabilizou Contorno Sul de Wenceslau

Embora oportunistas tentem faturar com a obra

Um problema, que perdurou décadas, finalmente foi resolvido com a construção do Contorno Sul de Wenceslau Braz, cujo responsável maior foi o ex-prefeito Paulo Leonar(foto).

O Governo do Estado investiu R$ 9,7 milhões na obra. Ela integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e fiscalização da execução do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

O Contorno Sul tem extensão de três quilômetros e cria uma nova rota conectando a PR-092 até a interseção com a PR-422, que mais para a frente se liga à PR-151. Além de desviar do perímetro urbano de Wenceslau Braz, também beneficia os municípios vizinhos de Santana do Itararé e São José da Boa Vista.

A obra contemplou a construção de um viaduto de 30 metros sobre a linha férrea, que já está em fase final de conclusão, e uma interseção em nível com a PR-422.

Não é novidade que o trânsito de Wenceslau Braz era caótico quando o fluxo de caminhões vindo do norte e sul do país passam pela cidade. Além de tornar o trânsito brazense mais seguro, o Contorno Sul também diminui o tempo de escoamento da produção do Norte Pioneiro. “Nós conseguimos viabilizar os recursos para essa obra graças à parceria com o Deputado Alexandre Curi”, diz Leonar.