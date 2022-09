Paulo Leonar se reúne com presidente do CRECI

Ex-prefeito brazense é candidato a deputado federal

O presidente do Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) Luiz Celso Castegnaro, esteve nesta quinta-feira, dia 22, na Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Jacarezinho.

Ele fez palestra e conversou com colegas, como o ex-prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (os dois, na foto), candidato a deputado federal pelo Progressistas.

“A gente sempre aprende com pessoas destacadas como nosso presidente e é sempre uma alegria reencontrar amigos da mesma profissão”, disse Leonar.

O Creci é um órgão fiscalizador da profissão, criado pela necessidade de organizar a categoria e impedir o mau exercício da atividade profissional. Juridicamente, o Conselho representa uma autarquia corporativa, isto é, uma organização criada pelo Estado, mas que dispõe de certa autonomia para dirigir uma série de funções ou serviços de interesse coletivo, mais especificamente, de pessoas que desempenham atividades similares.

Paulo Leonar tem 39 anos, mora em Wenceslau Braz, casado com Cris, tem dois filhos (Paulo Otávio e Maria Vitória). Graduado em Ciências Contábeis pela UFPR e pós-graduado em Finanças. Funcionário do Banco do Brasil há 15 anos e também imobiliarista. Prefeito de Wenceslau Braz na ( gestão 2017-2020).