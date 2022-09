Paraná tem saldo de 15 mil admissões num mês

É o maior empregador do Sul do País

Mais de 15 mil pessoas conquistaram um emprego com carteira assinada no Paraná em agosto, revelou o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Foi o melhor resultado entre os estados da Região do Sul, cerca de 48% superior a Santa Catarina (10.223) e 56% maior do que o Rio Grande do Sul (9.691), e o sexto maior saldo do País no período.

No total, apontou a pesquisa, foram 155.939 admissões ante 140.821 desligamentos em agosto no Estado, com saldo de 15.118 vagas criadas. Já o Brasil apresentou 278.639 contratações no oitavo mês do ano, resultado puxado pelos desempenhos de São Paulo (74.973), Rio de Janeiro (30.838) e Minas Gerais (27.381), unidades mais populosas da Federação.

Com resultado positivo em todos os meses de 2022, o Paraná se consolida como o quarto maior gerador de emprego formal do País ao longo do ano, com 123.180 postos. Apenas São Paulo (531.437), Minas Gerais (187.212) e Rio de Janeiro (149.997) aparecem à frente.

Santa Catarina (100.113) ocupa a sexta colocação no ranking nacional. O Rio Grande do Sul (91.924), por sua vez, é o oitavo.

SETORES

O levantamento do Caged mostra também que o setor de serviços foi quem mais gerou emprego no Paraná em agosto. Foram 8.022 admissões de saldo, com destaque para a informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Na sequência aparecem o comércio (3.568), indústria (2.963) e construção (729).

MUNICÍPIOS

Dos 399 municípios paranaenses, 268 fecharam agosto com saldo positivo na abertura de vagas, o que corresponde a 62% do total. Em 17 deles, o número de contratações e de demissões foi o mesmo, com um saldo igual a 0.

Os municípios com o maior saldo de contratações no período foram Londrina (1.111), São Mateus do Sul (943), Ponta Grossa (809), Curitiba (771) e São José dos Pinhais (740).

NACIONAL

O Caged revelou que o Brasil fechou o mês de agosto com um saldo de 278.639 empregos formais (com carteira assinada), resultado de 2.051.800 admissões e 1.773.161 desligamentos. No acumulado do ano, foi registrado saldo de 1.853.298 empregos, decorrente de 15.653.839 contratações e de 13.800.541 demissões.

Agosto 2022

São Paulo: 74.973

Rio de Janeiro: 30.838

Minas Gerais: 27.381

Bahia: 17.416

Pernambuco: 15.119

Paraná: 15.118

Santa Catarina: 10.223

Rio Grande do Sul: 9.691

Ranking nacional (acumulado do ano)

São Paulo: 531.437

Minas Gerais: 187.212

Rio de Janeiro: 149.997

Paraná: 123.180

Bahia: 108.190

Santa Catarina: 100.113

Goiás: 93.106

Rio Grande do Sul: 91.924