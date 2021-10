“Paraná Mais Cidades” estimula economia do Norte Pioneiro

Investir nas cidades é fundamental para o Estado, avalia Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou a confirmação de que os municípios paranaenses poderão investir R$ 600 milhões com recursos do programa Paraná Mais Cidades, uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa.

O valor reservado para as obras municipais foi confirmado pelo secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, em reunião com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Junior Weiller. “Investir nas cidades é fundamental. Melhora a qualidade de vida das pessoas e estimula a economia local”, afirmou Romanelli.

A Assembleia Legislativa, pontua o Primeiro secretário, está repassando R$ 250 milhões para a efetivação do programa. “Valorizamos o municipalismo. Este recurso compõe o orçamento da Assembleia e pode ser repassado ao Estado em razão da boa administração financeira e da economia nas despesas do legislativo”, explicou.

O programa conta com participação direta dos deputados estaduais na indicação dos investimentos locais. O objetivo é fomentar o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e oferecer assistência direta aos municípios. Os contratos serão formalizados na modalidade de convênio com cada secretaria envolvida.