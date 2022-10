Paraná fortalece a parceria econômica com União Europeia

Vice-governador Darci Piana recebeu cônsules-gerais de países-membros do bloco para discutir novas oportunidades

Sede de algumas das principais empresas europeias e destino de diversos povos que migraram do continente para o Brasil, o Paraná e a União Europeia querem fortalecer e ampliar as atuais parcerias econômicas e culturais. O vice-governador Darci Piana recebeu nesta segunda-feira (24), no Palácio Iguaçu, cônsules-gerais de países-membros do bloco europeu para discutir novas oportunidades de cooperação.

A audiência foi agendada pelo cônsul-geral da França em São Paulo, Yves Teyssier d’Orfeuil, para aproximar os países europeus de outros estados brasileiros. Além dele, participaram do encontro os cônsules da Alemanha, Martina Hackelberg; da Bélgica, Matthieu Branders; da Irlanda, Eoin Bennis; e de Luxemburgo, Jan Eichbaum

Piana destacou que o Paraná tem grande interesse em investimentos estrangeiros, um bom ambiente para negócios e segurança jurídica para a atração de empresas transnacionais. Com o programa de concessões rodoviárias e o projeto da Nova Ferroeste no horizonte, o Estado também será um importante destino para investidores da área de infraestrutura.

O Paraná está se preparando para ser o grande hub logístico da América Latina, já que fica no centro dos principais mercados consumidores do continente. Os nossos grandes projetos de infraestrutura devem ir a leilão na Bolsa de Valores nos próximos meses e serão uma grande oportunidade de negócios para grupos estrangeiros”, afirmou o vice-governador.

Na área cultural, o Estado se destaca com a forte presença de imigrantes de países europeus, como a Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e Ucrânia. Além disso, o Paraná será o primeiro estado da América Latina a estabelecer uma parceria com Centro Nacional de Arte de Cultura George Pompidou, da França, para a construção de um museu internacional.

O espaço cultural será implantado em Foz do Iguaçu, na região Oeste, e vai valorizar a cultura na região de fronteira, que tem também uma importante herança indígena, principalmente guarani.

OPORTUNIDADE – Para Piana, o encontro com o grupo consular da União Europeia traz novas oportunidades para o Paraná. “Depois das embaixadas em Brasília, os consulados-gerais em São Paulo são as principais representações dos países estrangeiros no Brasil”, disse. “A vinda dos diplomatas ao Estado é uma oportunidade para encontrarmos um caminho muito mais simplificado de diálogo. Isso pode trazer resultados positivos para o Paraná, principalmente no campo de novos investimentos”.

O cônsul francês ressaltou que o Paraná pode ser um importante parceiro do bloco europeu, principalmente com a possibilidade de consolidação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O contrato comercial com a UE constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo ao integrar um mercado de 780 milhões de habitantes e aproximadamente a quarta parte do PIB global. Além do corte de impostos de transações, ele prevê a consolidação de boas práticas regulatórias, entre outros temas.

“Nós, do grupo europeu, temos muitos encontros com as autoridades da cidade e do Estado de São Paulo, mas nossos consulados também têm representações no Sul, especialmente no Paraná”, explicou d’Orfeuil.

“Pela primeira vez desde a minha chegada ao Brasil, há dois anos, estamos juntos trazendo uma comitiva ao Paraná para mostrar que os 27 países da União Europeia podem trabalhar junto com o Estado, já que somos o segundo parceiro comercial e os que mais investem no Brasil. O Paraná se destaca nesse cenário porque é um dos estados com a economia mais fortes do País e que tem centenas de empresas europeias, muitas delas de primeira importância”, complementou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os presidentes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipsky; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; e a superintendente-geral de Cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira.