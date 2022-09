País precisa avançar na agenda da infraestrutura e logística

Opinião do candidato a deputado federal Joel Krüger

O mês de setembro chega ao fim e a expectativa é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seja negativo, ou seja, de deflação. Um dos indicadores que contribui para esse resultado é a redução em 7,08% no preço da gasolina para as distribuidoras, em vigor desde o dia 02/09, quando o preço do litro passou de 3,53 para R$ 3,28. A análise é economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre).

Recentemente, ao tratar do impacto dos preços dos combustíveis nos diversos produtos e serviços destinados à população, o engenheiro Joel Krüger (foto), candidato a deputado federal (Republicanos) avaliou como positiva as últimas reduções nos preços dos combustíveis, mas salientou que o país ainda enfrenta muitos desafios nessa agenda.

Ele ressaltou, por exemplo, ser urgente encontrar soluções para as dificuldades no segmento de infraestrutura e logística, cujos custos têm impacto direto nos preços para o consumidor e na qualidade dos serviços. “Ainda é preciso fazer muito mais para que essas atividades possam ser desenvolvidas dentro de padrões de custos razoáveis para as empresas, os órgãos públicos e os cidadãos consumidores”, destacou.

Para o engenheiro Joel Krüger, a área de logística precisa de mudanças estruturantes, que levem em conta o desenvolvimento sustentável, e priorize modelos inteligentes como, a valorização das ferrovias e a integração das operações dos portos e aeroportos, como o de Paranaguá(foto). Na sua opinião, “o país precisa resolver, também, os grandes problemas de mobilidade urbana, sobretudo, no que se refere ao acesso às tarifas do transporte público e aos preços das passagens intermunicipais”.

Como especialista nesta área, Joel contou que, se eleito, vai propor e apoiar leis e projetos que ajudem a avançar na implementação dos marcos regulatórios já aprovados na pauta da infraestrutura e logística, e defender projetos que tratam da modernização e exploração das ferroviais, do regime de tributação aeroportuário, bem como da legislação sobre o transporte de cargas. Também é seu propósito atuar no sentido de que os preços dos alimentos e dos transportes, dentre outros, “não tenham reajustes quase que automáticos em função dos custos da logística”, acrescentou.