Itambaracá: obras recuperam rodovia

Trechos estavam muito desgastados

Obras contratadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) recuperam trechos desgastados do asfalto da PR-517, entre Itambaracá e o Distrito de São Joaquim do Pontal. A restauração da estrada atende requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD). “É uma via importante para escoamento da produção agrícola. As obras garantem mais segurança para o trânsito de cargas e de moradores”, afirmou Romanelli nesta terça-feira, 25.

A estrada está recebendo reparos, com recape a quente em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversos pontos críticos. “Era um compromisso que assumimos com o município de Itambaracá e que tiramos do papel”, disse Romanelli. “Nossa prioridade é atender às demandas que chegam das cidades que representamos e estar sempre presente para resolver os problemas”.

Revitalização – Romanelli lembra que a rodovia estadual foi revitalizada em 2019. “Na época também nos juntamos às lideranças locais para conseguir liberar o investimento do Governo do Estado. Com o tempo houve desgaste e é fundamental fazer uma boa manutenção no pavimento da rodovia”, considerou o deputado.

Pela PR-517 passa mais da metade da safra de milho, soja e cana do município de Itambaracá, com fluxo constante de veículos pesados. “Além da expressiva importância para a economia, a via também é usada pelas linhas de transporte escolar, que atendem estudantes da área rural”, explicou Romanelli.

Frigorífico do Peixe — Itambaracá e Andirá concentram grande parte da produção de peixes do Norte Pioneiro, uma das maiores do Estado. Com a abertura do Frigorífico do Peixe, em Cornélio Procópio, o incentivo à piscicultura prevê a abertura de novas vagas de emprego, além de aquecer a economia da região.

Romanelli ressalta que a conservação das rodovias contribui para atrair investimentos e gerar mais riqueza. “Precisamos incentivar a industrialização do Norte Pioneiro, com mais investimentos em melhoria da infraestrutura. Esse é o nosso compromisso com as lideranças da região, de fortalecer a produção rural e diversificar o agronegócio”.