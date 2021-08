Obras garantem segurança na Curva da Morte em Ribeirão Claro

Deputado Cobra Repórter comemora trabalhos no trecho

“Estou visitando as cidades do interior do Estado e passei no trecho da PR-151, conhecido como Curva da Morte. Lá, vi o tão esperado início das obras. Estivemos por diversas vezes reunidos com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, solicitando essa importante obra. Ele foi fundamental nessa conquista. Por isso, quero agradecer o secretário e também o governador Carlos Massa Ratinho Junior por atenderam esse nosso pedido”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O local fica próximo ao trevo de acesso à Cachoeira, na PR-151, entre Ribeirão Claro e Carlópolis.

O trecho de curva fechada, após uma descida íngreme, torna difícil a frenagem, especialmente de veículos pesados. “Lamentavelmente, vários acidentes com mortes já foram registrados ali, mas, depois da obra concluída, isso deve acabar”, lembrou o parlamentar.