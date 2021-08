NP terá 31 postos avançados da Agência do Trabalhador

Projetos das áreas de assistência social, proteção à mulher, à criança e ao adolescente

A Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho vai abrir 31 postos avançados das agências do trabalhador no Norte Pioneiro. O programa foi lançado nesta quarta-feira, 18, em Cornélio Procópio. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que os postos permitem aos municípios ampliar as políticas públicas no setor, além de incentivar a criação de empregos e a ampliação da renda de milhares de trabalhadores, através da capacitação e qualificação profissional.

O primeiro secretário da Alep disse que além do atendimento, vai ofertar projetos das áreas de assistência social, proteção à mulher, à criança e ao adolescente. “As Carretas do Conhecimento(foto) vão ajudar na qualificação profissional de trabalhadores do Norte Pioneiro. Mas as ações também vão se concentrar no apoio às famílias, por meio de outros projetos já consolidados, como o Ônibus Lilás e a Força-Tarefa Infância Segura”, disse.

Pós-pandemia — Os postos avançados das agências do trabalhador vão atender os municípios da região da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná). Também serão implementadas ou ampliadas as ações dos programas Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa e Nossa Gente Paraná, além da Força-Tarefa Infância Segura e das Carretas do Conhecimento.

O presidente da Amunop e prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD), aponta que com mais esse programa, o governo estadual inicia o processo de retomada da economia. Amin destacou ainda que a preocupação de todos é com o pós-covid. “Estamos chegando a um momento de equilíbrio da pandemia no Paraná e no Norte Pioneiro. Nossa preocupação é fazer com que haja ofertas de trabalho, para que as famílias possam viver com dignidade”, afirma.

O empresário Eduardo César Quero, presidente da Acecp (Associação Comercial e Empresarial de Cornélio Procópio) acredita que a parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho é bem recebida pelos empreendedores de toda a região. “É muito importante essa aproximação com o Governo do Estado, por meio da interiorização das ações para beneficiar os trabalhadores e empregadores do Norte Pioneiro”, avalia.