PagBank oferece rendimento automático a uma taxa de 100% do CDI para saldos de até R$ 1.500,00 mantidos por 30 dias na conta corrente

Se você está antenado na nova tendência da economia digital, sabe que atualmente as melhores opções de conta são as oferecidas pelas fintechs, que são as instituições de tecnologia financeira, popularmente conhecidas como Bancos Digitais.

E a principal vantagem de colocar dinheiro nesses Bancos Digitais é que eles proporcionam rendimento da conta de maneira automática. Bem melhor do que deixar o seu dinheiro em um banco tradicional ou até mesmo em um Banco Digital que não oferece a opção de rendimento, é escolher uma instituição que faça o seu dinheiro render diariamente só por estar na conta.

O PicPay, atualmente, é a melhor opção para isso, mesmo depois que o aplicativo de pagamentos encerrou a taxa de rendimento de 210% do CDI para os saldos na carteira digital, ele ainda continua sendo o mais vantajoso.

O novo rendimento que o PicPay traz é de 150% do CDI, ou seja, continua bem mais lucrativo colocar o seu dinheiro neste aplicativo de pagamentos do que numa poupança ou até mesmo do que na conta do Nubank, cujo rendimento atual é de 100% do CDI.

Mas, se o que você deseja é guardar dinheiro com o objetivo de montar uma reserva de emergência ou apenas obter um bom rendimento com aplicações, uma boa alternativa é aderir ao CDB do PagBank que está com taxas de até 200% do CDI e ainda possui garantia do FGC – Fundo Garantidor de Crédito e liquidez diária (você resgata o dinheiro quando quiser).

Para investir, basta abrir uma conta digital gratuita no PagBank, que é o Banco Digital do PagSeguro, selecionar a opção Produtos e escolher a aplicação desejada. Com apenas um real você já pode começar a aplicar no CDB PagBank que rende 200% do CDI.

E o PagBank também oferece rendimento da conta automático a uma taxa de 100% do CDI para saldos de até R$ 1.500,00 mantidos por 30 dias na conta corrente. Além de todos esses benefícios em rendimentos, os Bancos Digitais não cobram tarifas para manutenção da conta, nem para transferências bancárias para outros bancos.

Os cartões de crédito e débito são isentos de anuidade e você ainda pode gerar boletos bancários e utilizar o Pix. Portanto, se você quer economizar, eles são a melhor alternativa para organizar o seu planejamento financeiro.