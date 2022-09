Nova legislação reforça sistema de crédito cooperativo

Joel Krüger ressalta consolidação da inclusão financeira

O cooperativismo brasileiro conta desde o último dia 24 com a Lei Complementar 196/22, que moderniza o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A nova legislação era uma pauta antiga do setor, e cria as condições para as cooperativas possam fazer ainda mais pela economia brasileira, especialmente, por meio da promoção da inclusão financeira.

Quem comemorou a nova Lei foi o candidato a deputado federal pelo Republicanos do Paraná, engenheiro Joel Krüger (foto) que há tempos trabalha por essa agenda, inclusive, enquanto esteve à frente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), cargo do qual está licenciado.

Ao esclarecer que a Lei aprovada, entre outros avanços, permite aos conselhos de fiscalização de classe ajudar as cooperativas de crédito a financiar profissionais e empreendimentos de todos os portes e em diferentes setores das atividades produtivas, ele destacou ser esta “uma conquista histórica, fruto de uma longa batalha dos cooperados do Paraná e do país”.

Neste sentido, Joel lembrou a atuação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e dos sistemas estaduais, dentre eles a Ocepar, e reforçou seu compromisso, caso eleito, com a agenda do cooperativismo brasileiro, expressa no documento:

“Propostas para um Brasil mais Cooperativo – contribuições para o próximo governo”, o qual faz uma análise robusta do setor e apresenta um conjunto de demandas voltadas para o fortalecimento do cooperativismo no país, cujas atividades reúnem cerca de 18 milhões de brasileiros.