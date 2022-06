Norte Pioneiro vence Governança Regional

Etapa nacional do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O Norte Pioneiro do Paraná foi escolhido vencedor na premiação da etapa nacional do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. O evento foi realizado presencialmente na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, nesta terça-feira (28).

O chefe do executivo de Jacarezinho, Marcelo Palhares, representando a todos os municípios participantes do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (SRI NP) venceu a categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico em nível nacional, na cerimônia realizada na capital federal. “Temos prefeitos Empreendedores!”, destacou a presidente do SRI, Angélica Moreira.

“O SRI NP é um processo coletivo – coletivo porque é um complexo de atores, precisa ser o ‘pensar e fazer juntos’: instituições, empresas, governos – envolve continuidade e resiliência. Envolve educação, empreendedorismo, inovação, relações baseadas na confiança: desafios da estratégia de desenvolvimento e governança regional”, enaltece a Presidente.

Marcelo Palhares, ao divulgar a premiação recebida em suas redes sociais, demostrou sua satisfação pessoal. “Orgulho enorme em colocar o nome de Jacarezinho e do Norte Pioneiro em evidência para todo o Brasil! Gratidão das maiores a todos os envolvidos e a certeza de que mais do que prêmios, hoje desenvolvemos um trabalho que resultará em progresso”, pontua o Prefeito.

A premiação marca os 20 anos da iniciativa, que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

Recorde

A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais. “O prêmio nacional Sebrae na categoria governança regional e cooperação intermunicipal é nosso! É do Norte Pioneiro! É um trabalho iniciado em 2016 e que agora está rendendo frutos para o desenvolvimento econômico de todos os municípios integrantes do processo”, comemora Odemir Capello, gerente do escritório do Sebrae em Jacarezinho.

A premiação se deu em virtude dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Sistema Regional de Inovação (SRI), que congrega esforços de cerca de 40 entidades e instituições empresariais e educacionais de 11 municípios do Norte Pioneiro do Paraná. O SRI começou com cinco municípios -Santo Antônio da Platina (Professor Zezão), Cambará, Andirá (Ione Abib), Bandeirantes (Jaelson Ramalho Matta), e Jacarezinho.

Este ano ingressaram outros seis – Ribeirão Claro, Joaquim Távora (Reginaldo Vilela), Siqueira Campos (Luiz Henrique Germano), Wenceslau Braz (Athayde Ferreira dos Santos), Ibaiti (Dr. Antonely de Carvalho), Carlópolis (Hiroshi Kubo) e Jaboti (prefeito Régis William Siqueira Rodrigues), os quais Palhares fez questão de mencionar durante a cerimônia, que contou com a participação do prefeito Germano, representando os prefeitos da Amunorpi.

Estiveram presentes em Brasília o consultor do Sebrae em Jacarezinho, Odemir Capello, os secretários municipais de Jacarezinho, Leandro Lima (Comércio e Indústria) e Jaílton de Paula (Administração). “Parabéns a todos: governos municipais, instituições, associações, empresas, pessoas que continuam trabalhando e acreditando”, disse Palhares.