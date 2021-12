Norte Pioneiro promove 1º Encontro de Startups

“Foi nosso primeiro evento e com saldo muito bom. Pudemos entender melhor as dificuldades das startups e apresentar programas e ações que podem contribuir diretamente para o desenvolvimento. Entendemos o nível da maturidade de cada uma delas e acredito que praticamente todas têm grande chance de se estabelecerem no mercado”, avalia o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello.

Com startups de nove municípios da região, formados em sua maioria por estudantes de nível técnico e superior, o encontro proporcionou ainda capacitações aos participantes, sempre no intuito de aprimorar as ideias e torna-las não só viáveis como também rentáveis.

Das startups, boa parte já é fruto de um trabalho consolidado para a formação de um ambiente propício para novos negócios promovido tanto pelo Sebrae/PR como pelo Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI), destaque para uma empresa de Jacarezinho que já está conseguindo destaque no mercado com a prestação de um serviço inovador na gestão de MEIs (Micro Empreendedor Individual), inclusive com parcerias com órgãos públicos.

Com startups de diferentes estágios de maturidade e nossa participação acredito que proporcionamos um valioso network”

De acordo com a presidente do SRI Norte Pioneiro, Angélica Cordeiro Moreira, a aproximação entre as próprias startups entre si e com o Sebrae e Sistema Regional de Inovação melhora o ambiente de negócios da região.

“Fizemos um diagnóstico das necessidades e também apresentamos trabalhos em andamento. Com startups de diferentes estágios de maturidade e nossa participação acredito que proporcionamos um valioso network”, pontua (Reportagem: Lucas Aleixo).