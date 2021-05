Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Ibaiti

A Copel e a Sanepar estão empenhadas em ajudar a Prefeitura de Ibaiti a triplicar o número de empregos no município. As duas estatais concentram obras de infraestrutura no Parque Industrial Liberato Regazzo, no distrito da Água da Limeira, com a ampliação da capacidade de abastecimento de água e energia elétrica.

Apesar da capacidade de abrigar 60 empresas, apenas seis estão instaladas no parque industrial e geram cerca de 400 empregos diretos e outras centenas de indiretos. O prefeito Antonely Carvalho (foto abaixo) disse que desde 2017 trabalha com prioridade na geração de emprego e renda. “Temos seis empresas já instaladas, que juntas geram 400 empregos diretos e temos mais 16 empresas em fase de documentação, para se instalarem nos próximos meses, triplicando o número de empregos na cidade”, disse.

Pedágio

A deputada federal Luísa Canziani (PTB) se uniu ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) na defesa pela mudança de local da praça de pedágio de Jataizinho. Os dois deputados estiveram em Assaí, onde defenderam a isenção do pagamento para os motoristas da região, que usam um pequeno trecho da rodovia BR-369 a, mas pagam uma das tarifas mais caras do Brasil. A solução seria alterar o local para antes do viaduto que dá acesso à rodovia pedagiada.

“Queremos resolver esse problema que o pedágio representa para toda região. Estamos na batalha em busca de uma solução”, disse Romanelli ao prefeito de Assaí, Tuti Bomtempo (PSD) durante visita à cidade.

Extrajornada

Romanelli defendeu também a decisão do Governo do Paraná, em garantir o pagamento de diárias extrajornadas às forças de segurança do Estado, que vai reforçar o patrulhamento nas ruas e aumentar a capacidade de investigação da polícia. “Uma medida estratégica que alia planejamento, responsabilidade e ampliação da presença dos policiais nas ruas e nas delegacias, sobretudo nos pequenos e médios municípios. Uma lei que foi aprovada pela Assembleia ainda em 2017 e que está sendo regulamentada pelo Estado”, disse.

Casa Fácil Paraná

“A casa própria é um sonho de todos e o Estado deve se empenhar para torná-lo realidade”, disse Romanelli durante o lançamento do programa Casa Fácil Paraná, pelo governador Ratinho Júnior (PSD). Ele defende que o Estado direcione todo o recurso possível para ajudar famílias de baixa renda a ter acesso à casa própria.

Segundo o parlamentar, o programa habitacional foi convertido em lei, com a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa no final de 2020. “Não se trata mais só de um programa de governo, que pode mudar a cada quatro anos, mas de uma política de Estado, que deve ser perene”, reforça. A meta é atender 30 mil famílias, gerar investimentos de R$ 3 bilhões no mercado de construção e mais de 100 mil empregos em todo o Estado.

Assaí

O prefeito Tuti Bomtempo, de Assaí, elencou a construção de barracões industriais e a implantação de cursos profissionalizantes para atender a urgência na criação de empregos como prioridade da administração municipal. Tuti também solicitou recursos para a aquisição de equipamentos para melhorias e atualizações dos laboratórios dos cursos técnicos do centro de ensino, que podem chegar a R$ 2 milhões. Os pedidos têm apoio do deputado Romanelli, que disse que é necessário fortalecer ainda mais as ações na geração de emprego para que Assaí continue no caminho do crescimento, com mais qualidade de vida para toda a população.

Jacarezinho

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) mostra que chegou para fazer a diferença na gestão pública. Desde 2010 ele acalentou o sonho de administrar Jacarezinho e agora, 11 anos depois, prova que com vontade política, planejamento e parceria, dá para fazer as transformações que a cidade precisa.

Ele anunciou recursos de R$ 75 milhões para os próximos anos, com investimentos do Governo do Paraná e da União na construção e ampliação de sedes de órgãos públicos e aquisição de equipamentos, máquinas, caminhões, ambulâncias, infraestrutura industrial, iluminação pública e pavimentação asfáltica.

Jacarezinho 2

Parte dos recursos – R$ 34 milhões – são de investimentos do Governo do Paraná, que vai investir na construção da sede Centro Regional de Especialidades e do prédio que vai abrigar o Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal, no. Curso de Fisioterapia da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e na construção de casas populares. Romanelli incluiu Jacarezinho na proposta de emenda parlamentar, com a liberação de R$ 640 mil para a compra de duas máquinas pá carregadeira e de um veículo no valor de R$ 75 mil e outro de R$ 100 mil exclusivo para atendimento à produção leiteira.

Cornélio Procópio

O Abrigo Bom Pastor foi sorteado no programa Nota Paraná e recebeu R$ 20 mil. Lançado em agosto de 2015, o Nota Paraná devolve aos consumidores parte do imposto arrecadado com a venda de produtos, ao fornecer o CPF na nota. O programa sorteou o prêmio de R$ 1 milhão, que beneficiou um morador de São José dos Pinhais. Outros R$ 200 mil foram sorteados para um contribuinte de Rebouças. Dez instituições beneficentes vão receber prêmios de R$ 20 mil. Outros 20 mil prêmios de R$ 100 também foram sorteados.