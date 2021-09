Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Santana do Itararé

Foi reaberta em Santana do Itararé a Escolinha do Atlético Paranaense, que estava fechada por conta da pandemia. O ex-jogador Nem Lima, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001 e embaixador do clube, participou da reabertura das atividades, ao lado do presidente das escolinhas, Ricardo Silva.

A Escolinha oportuniza às crianças e adolescentes revelação de talentos do futebol masculino e feminino. Interessados em se inscrever devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte de Santana do Itararé.

Jacarezinho

Em Jacarezinho serão investidos R$ 26 milhões em obras e equipamentos. O programa de industrialização da cidade recebeu R$ 3,5 milhões para implantação de galerias pluviais, redes de água e esgoto e pavimentação de cerca de 20 mil metros quadrados de ruas. Moradores do Jardim Panorama serão atendidos com R$ 7 milhões para pavimentação. Já a Vila Rural será totalmente pavimentada com pedras irregulares, com investimentos de mais de R$ 1 milhão.

Cambará

Para Cambará, o governador Ratinho Júnior (PSD) e o deputado Romanelli anunciaram R$ 6,3 milhões para a construção de mais 108 moradias pelo programa Casa Fácil Paraná. O anúncio foi feito durante a entrega de chaves da casa própria a 56 famílias da cidade. A área para construção do novo conjunto habitacional já está reservada e em breve as obras serão iniciadas. Em Cambará, há mais de 2,5 mil pessoas inscritas no programa habitacional e outros projetos serão apresentados para diminuir a demanda de moradia na cidade.

Siqueira Campos

Siqueira Campos será atendida com obras rodoviárias que somam investimentos de R$ 42 milhões. Os recursos serão aplicados na duplicação e implantação de terceiras faixas e vias marginais na PR-092. A rodovia é estratégica para o desenvolvimento da região e para a balança comercial do Paraná, já que é um dos principais corredores para escoamento da safra e de outros produtos industriais e agropecuários, pode onde passam produção regional e nacional, com milhares de caminhões que transportam toneladas de grãos para o Porto de Paranaguá.

Siqueira Campos 2

Ainda em Siqueira Campos, o Governo do Estado repassou R$ 1,7 milhão para obras de melhoria da pista de pouso e decolagem do aeroporto municipal, que tem área de quase 27 mil metros quadrados. A pista tem 1.210 metros de extensão e 23 metros de largura. As obras estão 85% já executadas. Com a finalização, será iniciada a implantação do sistema de iluminação.

Norte Pioneiro

Os investimentos que o Governo do Paraná faz no Norte Pioneiro demonstram o reconhecimento do potencial dos municípios e valorizam toda a região. A avaliação é do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) que confirmou a liberação de cerca de R$ 115 milhões para infraestrutura regional. “Estamos trabalhando para que o Norte Pioneiro receba maior atenção em função da sua importância para o Paraná, seja pela posição geográfica estratégica, seja pelo potencial de geração de riquezas. Os recursos confirmados demonstram que a região está sendo reconhecida e valorizada pelo governo estadual”, avalia o deputado. Os investimentos atendem toda a região, mais especificamente os municípios de Jacarezinho, Cambará, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, que já tem inúmeras obras liberadas e em andamento.

Wenceslau Braz

Também em Wenceslau Braz, os investimentos garantem segurança a motoristas e moradores. Romanelli lembra que as obras do Contorno Sul avançam para desviar o tráfego pesado do perímetro urbano e promover fluidez do trânsito na região. O deputado reforça que o novo trecho facilitará o acesso aos municípios de Santana de Itararé e São José da Boa Vista, assim como à divisa do Paraná com São Paulo. O investimento é de cerca de R$ 9 milhões e as obras estão 20% avançadas. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Obras em Ibaiti esbarram em entulhos

Prefeitura de Ibaiti em parceria com o Governo do Estado do Paraná está realizando obras de pavimentação da extensão da Rua Margarida Franklin Gonçalves. A importante rua, liga o centro da cidade aos bairros Sub 50, Área Verde, João Edmundo de Carvalho e outros bairros próximos. Também estão sendo pavimentadas as ruas Jonas Marquês da Silva, José Claudomiro Gonçalves, Noé Borges, Ana Neri e travessa Sirlene da Silva Bento.

Para iniciar as obras, a Prefeitura retirou do local cerca de 300 caminhões de entulhos. Ocorre que no local, os moradores voltaram a descartar lixos, principalmente nos passeios (calçadas). Além de atrapalhar a mobilidade das pessoas, o acúmulo leva riscos à saúde de todos, além do efeito de poluição visual. Por isso, a Prefeitura de Ibaiti, mais uma vez, faz um apelo e pede a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia nas ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Cornélio Procópio

Parceria do Lions Clube e da Acecp (Associação Comercial e Empresarial de Cornélio Procópio) vai permitir a mais de 4 mil crianças da Rede Municipal de Ensino participar do programa “Sorriso Bom de Boca”. Pelo programa, alunos das redes pública e privada vão desenvolver ações educacionais voltadas à estimulação dos hábitos de higiene bucal com a participação em diversas atividades lúdicas que envolvem o tema. A ação tem apoio do grupo “Empreender Sorrindo” e da prefeitura.