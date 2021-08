Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Canoagem

O Balneário da Alemoa, no município de Siqueira Campos, ganhou uma Escola de Canoagem no balneário da Alemoa. A informação é do prefeito Luiz Henrique Germano.

A obrada estava prevista no plano de governo do prefeito e do vice Paulão Leite, elaborado a partir de pedidos da comunidade na campanha eleitoral de 2020. As inscrições já começaram na sede do CRAS(Centro de Referência de Assistência Social).

Figueira

O prefeito José Carlos Contiero (PSL) assinou termo de cooperação técnica que inclui Figueira no programa Pedala Paraná. Com isso, o município terá uma das 80 ciclorrotas criadas para incentivar o cicloturismo no Norte Pioneiro. Assaí, Congonhinhas e Ribeirão do Pinhal também estão incluídos no programa.

Vale lembrar que o deputado Romanelli é autor do projeto de lei que institui o circuito cicloturístico do Norte Pioneiro, que se estende a 22 cidades da região. Ele, inclusive, formalizou ao DER vários pedidos para implantação de ciclovias pelo Paraná, para que os ciclistas possam trafegar com segurança nos principais roteiros turísticos do Estado.

Norte Pioneiro

Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Andirá receberam novos veículos para reforçar a segurança no Norte Pioneiro, por indicação do deputado Romanelli. São seis veículos para o 2º Batalhão da Polícia Militar e Polícia Civil de Jacarezinho: um caminhão guincho e um Trailblazer para a sede do BPM e três Trailbazer para Santo Antônio da Platina, Ibaiti e a Patrulha Escolar de Jacarezinho, além de um Corola para a Polícia Civil. O 2º BPM de Cornélio Procópio recebeu um caminhão guincho para a sede do Batalhão e um Trailblazer para Andirá.

Bandeirantes

Em Bandeirantes, 300 famílias serão atendidas pelo Instituto Água e Terra com a distribuição de cestas básicas e roupas. Os donativos foram arrecadados na troca de mudas de árvores nativas.

O IAT arrecadou 2,7 toneladas de alimentos, 250 quilos de ração e 300 peças de roupas. Em todo o Paraná, a ação promoveu a distribuição de 18.050 mudas e arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos, que já foram entregues à população em situação de vulnerabilidade social, como é o caso de Bandeirantes.

Santana do Itararé e Siqueira Campos

Os prefeitos José de Jesus Izac (PT), de Santana do Itararé, e Luiz Henrique Germano (PSD), de Siqueira Campos, somam forças para conquistar um benefício que vai ajudar os dois municípios e outros do Norte Pioneiro. Eles estiveram em Curitiba para apresentar o projeto de pavimentação da estrada que liga os dois municípios e que, além de encurtar o caminho, é um corredor de escoamento da produção rural.

O trecho de 17 km é de terra e a pavimentação representa uma das principais ações para promover o desenvolvimento regional.

Pinhalão

Em Pinhalão, a Prefeitura garante investimentos em vários setores, sobretudo na pavimentação asfáltica dos bairros da cidade. O prefeito Dionísio Arrais (DEM) apresentou um programa de recuperação da malha viária urbana, com atenção especial aos bairros que mais necessitam de intervenções e melhorias da infraestrutura. Segundo o prefeito, os recursos são resultado da austeridade e economia feita pela equipe administrativa, que permite novos investimentos, para melhoria da qualidade de vida da população.

Tomazina

O prefeito Flavio Zanrosso (MDB) lançou o programa Avança Tomazina, que prevê investimentos de mais de R$ 14 milhões nos próximos 20 meses. Os recursos serão aplicados nas áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura e Agricultura, entre outras. Segundo o prefeito, esse é o maior pacote de investimentos da história da cidade.

“Esse é o maior pacote de investimentos da história do nosso município, com recursos para aquisição de equipamentos para Saúde, novos veículos e maquinários e desenvolvimento de obras em todos os bairros, além de recursos para agricultura, Educação e muito mais”, anuncia.

Mulheres do Café

Para ajudar as famílias agricultoras prejudicadas pela forte geada que caiu no Norte Pioneiro, a Amucafé (Associação das Mulheres do Café) realiza uma campanha para ajudar as cafeicultoras.

Uma rifa está sendo vendida e terá toda a renda revertida para a manutenção da associação e continuidade dos trabalhos. Serão sorteados um micro-ondas, uma cesta de cafés especiais da Amucafé, uma batedeira, um pulverizador, um mixer e uma bolsa. O valor é de R$ 5,00 e pode ser pago via pix. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (43) 988093245.

O sorteio será dia 10 de setembro, pelo Instagram: @mulheresdocafenppr