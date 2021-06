Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Tô na luta!

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) voltou a participar das sessões plenárias da Assembleia Legislativa, mas em casa. Após uma breve internação no hospital para tratar da covid-19, o deputado apresentou boa recuperação e segue em isolamento domiciliar. Romanelli publicou uma nota para os seus seguidores nas redes sociais: “Pessoal, após breve internação no hospital para tratar da Covid-19, recebi alta e estou em casa. Passo bem e voltei a participar da sessão. Permaneço em isolamento, seguindo os protocolos médicos. Agradeço o carinho e as orações recebidos nos últimos dias. Foram centenas de mensagens e não pude responder a todos. Mas, de coração, sou grato a cada um e a cada uma. Vamos em frente, pois superar esse momento difícil depende do cuidado de cada um de nós”.

Ribeirão Claro

A Santa Casa de Ribeirão Claro colocou em funcionamento um aparelho para exames de raios-X, entregue pelo Governo do Estado, com o apoio do deputado Romanelli, que junto com o prefeito João Carlos Bonato (PSB) correu atrás dos recursos necessários.

O investimento é de R$ 250 mil. O aparelho pode realizar cerca de 30 atendimentos eletivos diários e ficará disponível 24 horas para exames de urgência e emergência. Bonato destacou a parceria com o Governo do Estado para investimento em Ribeirão Claro. “A instalação deste aparelho é de grande valia, pois os pacientes precisavam se deslocar até Jacarezinho para realização de exames. Com isso teremos uma redução nos custos de transporte e muito mais conforto para os pacientes”, avalia.

Assaí

Sábado, 12 de junho, é Dia dos Namorados. Mas é também dia de defender o meio ambiente em Assaí. Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente fez a coleta de lixo eletrônico, das 9 às 13 horas, em frente a Igreja Matriz São José. No local, foram coletados materiais eletroeletrônicos inservíveis para que seja dada a destinação ambientalmente correta. Foram entregues para reciclagem televisores, monitores, aparelho de DVD, telefone, som, celulares, computadores, fontes, fogão e eletrodomésticos em geral.

Ribeirão do Pinhal

A Câmara de Vereadores de Ribeirão do Pinhal aprovou em duas sessões, por unanimidade, a doação do terreno para a construção de um presídio de segurança máxima. A informação foi confirmada pelo prefeito Dartagnan Calixto.

De acordo com ele, caso seja realmente construída a penitenciária, serão gerados cerca de 200 empregos diretos. “Serão 160 agentes penitenciários com um salário de R$ 5 mil, e todas essas pessoas terão que morar no município e dessa forma impulsionar a economia”, comentou o prefeito.

Bandeirantes

Estudantes de Enfermagem da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) do campus Luiz Meneghel, têm papel fundamental na vacinação contra a Covid-19. Bandeirantes recebeu 1.176 doses da vacina Pfizer/BioNTech e iniciou imediatamente o processo de vacinação.

A Universidade disponibilizou um ultrafreezer de 80 graus negativos para armazenamento das vacinas, além da atuação direta do curso de Enfermagem na imunização da população. A população atendida nesse momento em Bandeirantes, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, são as pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, de 18 anos ou mais, além de idosos que ainda não haviam sido imunizados.

Santana do Itararé

O prédio que abriga o Conselho Tutelar de Santana do Itararé ganhou ampla reforma para melhor atendimento à população.

O prefeito José de Jesus Izac (PT) disse que, na prática, a reforma garantiu um novo prédio ao Conselho Tutelar, que faz um importante papel no atendimento às crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. “Por isso, é de grande importância para que a equipe esteja bem localizada e apta a cumprir este honroso trabalho”, destaca o prefeito.

Quatiguá

A prefeita Adelita Parmezan (PTB), de Quatiguá, anunciou que a pavimentação com pedras irregulares no Jardim das Américas (Bairro Chapada) será iniciada nos próximos dias. Serão pavimentadas as ruas José Ferreira Cardoso, Vereador Demétrio Pitarello, João Roveroto e Luis Antônio Beltani. O valor da obra é estimado em R$ 236 mil.

A Prefeitura de Quatiguá também intensifica a manutenção e recuperação das estradas rurais, para melhorar o acesso às comunidades rurais. Uma antiga demanda é a manutenção e cascalhamento da Estrada Piratelo, que dá acesso ao Jardim Chapada e que teve obras finalizadas recentemente.

Siqueira Campos

Em Siqueira Campos, a Prefeitura investe na tecnologia da informação para garantir melhoria, eficiência e agilidade no atendimento à saúde. A Secretaria Municipal de Saúde fez a entrega de 40 computadores, que vão ser instalados em todas as ESFs (Estratégia de Saúde de Família) da cidade. As ESFs Saúde e Paz (Nascente do Sol), Amor à Vida (Vila Operário), Carlos Cesar de Siqueira (Cruzeiro) e Boa Vista já receberam os novos computadores, que também foram entregues em todas as outras unidades.

Sapopema

O deputado Romanelli confirmou mais dois veículos para a Saúde de Sapopema. Em recente visita a Curitiba, o prefeito Paulinho Branco (PSB) oficializou o pedido ao deputado, que representa Sapopema na Assembleia Legislativa. A Prefeitura já iniciou os trâmites necessários para receber os veículos, que vão ajudar no transporte de pacientes para tratamento em outros centros médicos da região e do Estado.