Platinense é um dos mais respeitados dirigentes empresariais do país

Norte-pioneirense é casado, tem dois filhos e mora em São Paulo

João Henrique (fotos) é de Santo Antônio da Platina. Filho dos empresários Goretti e Celso de Souza Schmidt (ele ex-prefeito e ex-presidente da câmara de vereadores) , tem apenas 44 anos e é o CEO da Votorantim desde maio de 2020.

CEO é a sigla inglesa para o termo Chief Executive Office, que em português corresponde ao Diretor Executivo, o “Chefe”, o de maior autoridade na hierarquia da empresa e precisa ter uma visão completa da operação, afinal é dele a responsabilidade de guiar as ações e tomar as decisões finais. E tem tido sucesso. O platinense na recente edição da revista Isto É/Dinheiro, conversou com 0 jornalista Celso Masson.

A reportagem é reproduzida abaixo:

Coragem para construir um futuro melhor

Com 103 anos de história, presença em 19 países, 515 unidades operacionais e receita líquida anual superior a R$ 45 bilhões, a companhia controlada pela família Ermírio de Moraes se destaca por sua solidez, diversificação de negócios e visão de longo prazo

Os dois se fixaram em Sorocaba, no interior paulista, onde pouco mais tarde seria inaugurada a empresa Pereira Ignacio & Cia. Era o primeiro passo na criação de um dos conglomerados empresariais de trajetória mais sólida do Brasil: a Votorantim. Em 1918, já dono de um armazém, de uma serraria, de uma empresa de algodão e outra de óleo, Pereira Ignácio adquiriu a massa falida do Banco União e criou a Sociedade Anonyma Fabrica Votorantim. Anos depois, a partir do casamento de sua filha Helena com o jovem José Ermírio de Moraes, engenheiro pernambucano pertencente a uma tradicional família de usineiros e que havia estudado na Europa, um novo capítulo da história empresarial brasileira começava a ser escrito. José Ermírio de Moraes, que décadas depois se elegeria senador, e seus filhos tornaram a Votorantim um dos grandes exemplos de sucesso do setor privado no País. Passados 103 anos, a Votorantim segue sob controle familiar, atuando como gestora de investimento de longo prazo em segmentos variados: materiais de construção, financeiro, energia, metais e mineração, suco de laranja, alumínio, aços longos e, mais recentemente, imobiliário. O portfólio atual da holding é composto por nove empresas, duas delas listadas em bolsa, que estão presentes em 19 países (detalhes nos quadros). No total, o grupo emprega cerca de 35 mil pessoas diretamente e mais de 10 mil indiretos, em 515 unidades operacionais. Em seu último balanço financeiro divulgado, correspondente ao segundo trimestre de 2021, a empresa registrou lucro líquido de R$ 2,3 bilhões, com alta de 201% no Ebtida ajustado, que atingiu R$ 3,6 bilhões. No consolidado de 12 meses, considerando o período entre junho de 2020 e junho de 2021, a receita líquida totalizou R$ 45,2 bilhões. Os sólidos resultados financeiros contribuíram para o reconhecimento de grau de investimentos da Votorantim pelas três principais agências de rating do mundo, Moody’s, S&P e Fitch. Mais que sua robustez, é a marca da coragem para investir em negócios de longo prazo que fazem da Votorantim a empresa do ano da edição do prêmio AS MELHORES DA ISTOÉDINHEIRO 2021. Para o CEO da Votorantim, João Schmidt, a empresa se tornou centenária em um País onde é tão difícil construir histórias de sucesso perene por uma razão: a base de integridade que vem dos acionistas. “Ao longo do tempo desenvolvemos uma capacidade de adaptação muito grande diante de adversidades e incertezas”, afirmou. “Em diferentes momentos demonstramos a capacidade de nos reinventar, tanto na composição do nosso portfólio de negócios quanto nos nossos processos decisórios e na governança”, disse. Segundo ele, por se ver como um grupo investidor de longo prazo, o posicionamento da companhia é sempre mirar o futuro. E é isso que a empresa tem feito para seguir crescendo mesmo em um dos períodos mais desafiadores para a maioria dos setores da atividade empresarial. “Demos passos importantes em novos negócios que têm potencial de serem muito representativos na Votorantim, como na energia e na área imobiliária, e estamos avançando de forma segura na nossa internacionalização”.

SUCESSO NA BOLSA Abertura de capital da CBA na B3, em julho. A empresa vai destinar os recursos captados a potenciais aquisições estratégicas. (Crédito:Cauê Diniz)

A opção pela diversificação, segundo o CEO, é um dos fatores de resiliência da empresa. Isso permite contrabalançar as diversas situações de cada região e de cada segmento específico, assim como buscar novas oportunidades de investimentos a partir de uma base muito ampla de atuação. “Mas o mais importante é que temos foco no longo prazo e confiança na capacidade de execução de nossas equipes”, disse Schmidt.

“Isso nos dá capacidade de ver e de ir além do momento imediato, seja ele de adversidade ou de euforia”. E a pandemia, evidentemente entra no balanço como adversidade. Ainda assim, a empresa tem sido capaz de seguir com sua estratégia. Como tantas operações precisaram se ajustar às necessidades impostas pela crise sanitária, a Votorantim priorizou a saúde e segurança dos funcionários.

Depois, assegurou a continuidade dos negócios. “Costumo dizer que esse período representou um grande teste da evolução do nosso modelo de governança e gestão. Validamos a nossa abordagem de maior autonomia para os negócios, e a nossa liderança atuou de forma muito ágil e diligente”, afirmou.

Os planos de investimento, foram mantidos. “Uma crise que afeta a todos ao mesmo tempo de forma indiscriminada só pode ser atacada com muita colaboração. Criamos comitês multidisciplinares para decidir sobre a atuação nos municípios onde estamos, e reprogramamos nossas atividades sociais via Instituto Votorantim para o novo contexto da pandemia”, disse Schmidt. Logo no início, a Votorantim destinou cerca de R$ 150 milhões em recursos para contribuir no combate à propagação do vírus e a seus efeitos. Mais de 300 projetos realizados pelo Instituto Votorantim, em todas as regiões do Brasil, foram redirecionados para o combate à pandemia.

“Fico muito orgulhoso em estar na Votorantim neste momento emblemático e vivenciar como as empresas lidaram com as incertezas impostas pela pandemia, tanto no nível profissional como pessoal e em nossas comunidades.”

A pandemia pode ter colocado a Votorantim à prova, como ocorreu com tantas outras empresas, mas a atuação em diferentes negócios faz com que a gestão tenha de lidar com realidades distintas e endereçar as demandas de acordo com cada uma. Ainda que a pandemia passe, o planeta e a humanidade têm outros desafios, sejam ligados às mudanças climáticas ou à responsabilidade social das empresas. É para fazer frente a essas demandas que o mercado exige um alinhamento cada vez maior das corporações com as boas práticas de ESG (ambiental, social e de governança).

“A ênfase maior nos temas ESG é uma evolução muito alinhada com os nossos objetivos empresariais”, afirmou Schmidt. “Costumamos dizer que o ‘como’ fazemos negócios importa tanto quanto o resultado que alcançamos.”

A história centenária traz alguns registros interessantes. Um documento datado de 1919, apenas um ano após a fundação da empresa, estabeleceu equidade salarial entre homens e mulheres. “O nosso primeiro relatório anual prestando contas é de 1923. Em 2009 estabelecemos os princípios de sustentabilidade, precursor da estratégia ESG”, disse o CEO. Ele destaca dois grandes exemplos de atuação de forma transversal em todos os negócios: a Reservas Votorantim e o Instituto Votorantim.

“A Reservas Votorantim é nossa empresa focada em ativos ambientais, que administra o Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil”, afirmou Schmidt. Localizada na região do Vale do Ribeira e com tamanho equivalente ao da cidade de Curitiba, a área foi adquirida a partir da década de 1940 e conservada desde esse período pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que manteve sua floresta e a rica biodiversidade local, com o objetivo de contribuir para a manutenção da bacia hídrica do Rio Juquiá, onde a companhia possui usinas hidrelétricas.

“O Legado das Águas moldou o desenvolvimento de um modelo de negócios que é parte da resposta sobre como incluir a biodiversidade nas questões econômicas e também um caminho para ampliar a busca de soluções para as mudanças climáticas.” O plano atual, segundo ele, é desenvolver novas frentes de negócio para tornar a atividade de conservação autossuficiente.

BONS VENTOS Fazenda eólica da Votorantim Energia, uma das investidas estratégicas para o futuro da companhia.

Em 15 de julho deste ano, a CBA concluiu sua oferta pública inicial (IPO) de ações no Novo Mercado da B3. Parte do portfólio da Votorantim, a CBA é atualmente a única companhia integrada de alumínio do Brasil e atua desde a mineração de bauxita até a produção de produtos primários e transformados de alumínio, desempenhando também atividades de reciclagem. Na ocasião, a empresa informou que recursos captados serão destinados a investimentos para o crescimento orgânico e potenciais aquisições estratégicas. Para o presidente do Conselho de Administração da CBA, Luís Ermírio de Moraes, o IPO foi possível “porque construímos uma empresa sólida, com operação verticalizada, autossuficiente na produção de insumos e focada em se tornar cada vez mais competitiva no seu mercado de atuação”.

Já o Instituto Votorantim apoia as empresas no desenvolvimento de estratégias socioambientais, atuando no direcionamento para as boas práticas e com uma visão de longo prazo, orientando inclusive as prioridades de investimento. O planejamento do Instituto Votorantim é feito simultaneamente com o da empresa, garantindo alinhamento entre as decisões de negócio e os objetivos socioambientais.

Em novembro de 2020, a Votorantim Cimentos, empresa internacional de materiais de construção, mineração e soluções, divulgou seus Compromissos de Sustentabilidade para 2030, divididos em sete pilares: ética e integridade; saúde, segurança e bem-estar; diversidade e inclusão; inovação; pegada ambiental; economia circular e valor compartilhado. Um dos principais desafios é a redução de emissões de CO2 frente à crescente demanda populacional e de infraestrutura nos próximos anos. A meta da Votorantim Cimentos é reduzir para 520kg a emissão de CO2 por tonelada de cimento até 2030. Entre 1990 e 2019, a empresa já reduziu em 23% a sua emissão nesse critério.

O volume passou de 763 kg para 587 kg. No longo prazo, a companhia se comprometeu a desenvolver e implementar tecnologias que permitam entregar para a sociedade um concreto com emissão neutra de carbono até 2050.

Com 103 anos de conquistas, crescimento e diversificação, a companhia se vê ainda mais sólida nas próximas década. “Demos passos importantes em novos negócios que têm potencial de serem muito representativos”, disse Schmidt. Ele destaca dois exemplos: a Votorantim Energia e a Altre, do setor imobiliário. “Esses são alguns dos vetores importantes do nosso futuro, novamente alicerçado em valores de integridade, colaboração e coragem.”

ENTREVISTA: JOÃO SCHIMDT, CEO DA VOTORANTIM

“A retomada do crescimento sustentável do País passa pela aceleração de investimentos”