Morangos de 4 cidades recebem suas certificações

Selo de Indicação Geográfica concedido à produtores de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina Dia histórico para os produtores de morangos da Associação Norte Velho (ANV). Nesta terça-feira (18), representantes da ANV receberam, oficialmente, o certificado de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência (IP), concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A solenidade foi realizada durante a 15ª Ficafé – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, no Centro de Eventos de Jacarezinho. Estavam presentes prefeitos e autoridades da região, além do diretor Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Paulo Buso, do diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, do presidente da ANV, Carlos Inácio e de produtores rurais.

O INPI concedeu o registro graças à tradição e reputação dos produtores de morango, o que torna a região conhecida como centro de produção da fruta. Os quatro municípios (Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina) concentram mais de 500 pequenos produtores, com cerca de 8 milhões de plantas cultivadas em quase 200 hectares e volume de produção anual de aproximadamente 7 mil toneladas. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR), o norte pioneiro é considerado o maior produtor de morango do Estado.

Produtos com IG – Este é o décimo registro de Indicação Geográfica (IG) do Paraná e o terceiro do norte pioneiro. Os morangos, assim como a goiaba de Carlópolis e os cafés especiais, também têm um diferencial competitivo com a chancela do INPI. A IG facilita o acesso aos mercados nacional e internacional e garante maior valor agregado e competitividade. Agora, no estado do Paraná são 11 produtos com a Indicação Geográfica.

O Sebrae/PR fez parte do projeto que resultou no terceiro selo de IG do norte pioneiro. A intenção era transformar o potencial em benefícios para os produtores, como visibilidade, maior valor agregado e acesso a novos mercados.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, comenta que o desenvolvimento regional sempre foi o maior objetivo.

“Nossa proposta é tornar o norte pioneiro uma referência em produtos diferenciados do agronegócio e buscamos isso com o desenvolvimento regional. Essa IG dá notoriedade ao produto, dá visibilidade e traz reconhecimento aos produtores”, explica.

Para o presidente da Associação Norte Velho, Carlos Inácio, o selo traz uma nova motivação para os produtores, com a segurança de produzir com sustentabilidade e ampliar possibilidades de comercialização. Foram três anos para se adequar às normas recomendadas para a indicação.

“Para nós, é a garantia de subsistência no campo e, para o consumidor final, é a certeza de um produto de qualidade também”, finalizou.

Produtos com IG no Paraná – O morango do norte pioneiro foi o décimo registro de IG do Paraná, que possui 11 produtos com o registro de IG. Os demais são: a Bala de Banana de Antonina, Melado de Capanema, Goiaba de Carlópolis, Queijo de Witmarsum, Uvas de Marialva, Café do Norte Pioneiro, Mel do Oeste, Mel de Ortigueira, Erva-mate São Matheus, do Sul do Paraná e os Vinhos de Bituruna. Outros produtos aguardam receber a certificação do INPI, como o Barreado do Litoral do Paraná, a Farinha de Mandioca do Litoral do Paraná e a Cachaça de Morretes.

Ficafé – O maior evento de inovação em cafeicultura do Paraná e um dos principais do Brasil vai até quinta-feira (20) e é uma realização da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, com patrocínio do Sebrae/PR.

