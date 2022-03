Mais R$ 16 milhões para pavimentação em cidades do Norte Pioneiro (vídeo)

Deputado Romanelli inseriu no pacote estadual de investimentos

Os municípios de Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Santa Cecília do Pavão, Japira, Abatiá, Santana do Itararé, Cambará, e Jundiaí do Sul, do Norte Pioneiro, além de Querência do Norte, no Noroeste, vão receber novas obras de pavimentação. As cidades foram inseridas pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) no pacote de investimentos anunciado nesta terça-feira, 29, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Os nove municípios, representados por Romanelli na Assembleia Legislativa, vão receber R$ 16 milhões em recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A liberação foi confirmada pelo secretário Sandro Alex (PSD) e pelo governador.

“Esses recursos serão aplicados em obras importantes, que vão melhorar a infraestrutura das cidades e a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

Romanelli destacou o diálogo do governador e do secretário Sandro Alex( candidato à reeleição de deputado federal) e a disposição para solucionar demandas dos municípios. “Nós sabemos, minha gente, que não é discurso de palanque, não é grito, não é xingamento que resolve”, afirmou o deputado. “Para solucionar os problemas tem que sentar e dialogar. Este governo está fazendo todo o esforço possível para entregar o máximo que pode para a sociedade”.

O pacote de obras autorizadas pelo governador foca 100 municípios, que serão atendidos com investimentos de R$ 200 milhões para execução de obras urbanas como pavimentação, ciclovias, recapeamento de asfalto, entre outros. O valor faz parte de um programa que prevê mais de R$ 2,5 bilhões para a modernização da infraestrutura viária e rodoviária do Estado.

De acordo com o governador, nos últimos três anos o investimento total do governo na melhoria da infraestrutura e da logística estadual chegou a R$ 7,5 bilhões. “Desde o início do governo tiramos do papel as principais obras pendentes”, ressaltou Ratinho Junior. Sandro Alex completa que os valores foram aplicados em todos os modais e que as obras estruturantes chegaram a todas as regiões do Paraná.