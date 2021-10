Luísa Canziani toma posse na presidência da Frente Digital

Parlamentar já exercia a coordenação-geral da Frente

A deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) tomou posse ontem como presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Luísa exercia a coordenação-geral da Frente e, agora, vai ocupar a presidência no lugar do deputado federal Vinicius Poit (Novo-SP) pelos próximos 24 meses.

A Frente de Cidadania Digital foi criada há apenas três anos e, nesse período, conseguiu significativos avanços para o País, como a aprovação do PL 21/20, que criou o marco legal de Inteligência Artificial, do marco legal das startups e do Governo Digital. Outras bandeiras da frente são o avanço da telemedicina, a implantação do 5G no Brasil, o aumento da conectividade no agronegócio e nas escolas públicas, entre outros assuntos.

A Frente Digital – como é chamada – é considerada pelos parlamentares uma das mais importantes da Casa porque porque vai tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento econômico do País. “Vamos trabalhar para a criação de um ambiente normativo e regulatório que garanta ética e transparência para quem consome inovação, regras claras para quem fiscaliza e, sobretudo, segurança jurídica para quem inova”, salienta a deputada Luísa.

É compromisso da Frente Digital lutar pela busca da adoção de políticas de ampliação da competitividade, comprometida com o comércio digital aberto, e avançando em direção a um governo cada vez mais digital. Permanecerá como meta da bancada defender o direito do brasileiro de inovar, de ter acesso à internet rápida, de estudar, trabalhar e construir um país de oportunidades criadas pela transformação digital.

Na foto, a deputada Luísa está com o presidente da Câmara Arthur Lira (centro), que recebeu das mãos dela o prêmio Alan Turing de Transformação Digital 2021, concedido pela Google do Brasil a lideranças nacionais, e o deputado Vinicius Poit, que presidiu a frente.