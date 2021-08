Live do Conselho de Leigos do NP debaterá pedágio

Debate sobre concessão no Paraná será no próximo sábad0

No próximo sábado, dia 4 de setembro, às 15:000h, o CNLB das Dioceses de Jacarezinho e Cornélio Procópio irão abordar o PL nº 372/2021, que trata da autorização à União, da concessão de rodovias paranaenses pelo Estado do Paraná. Será transmitida pelo facebook e youtube de ambas Dioceses.

A live terá a presença do deputado Evandro Araújo, vice-coordenador da Frente Parlamentar dos Pedágios na Assembleia Legislativa, bem como contará com o professor da UENP Luiz Eduardo Araújo, um estudioso do tema e presidente do CODEP. Será conduzida pelos advogados Jéfoni Nogari e o Yassuo Curiaki, coordenadores do CNLB Jacarezinho e Cornélio Procópio, respectivamente.

Uma das principais bandeiras da Igreja Católica no Norte Pioneiro, é por um novo modelo de pedágio que seja justo a todos os paranaenses, principalmente aos que mais necessitam das rodovias para trabalharem, estudarem e realizarem tratamentos médicos.

Desde o início das tratativas por um novo modelo de pedágio pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por meio da frente parlamentar, a Igreja Católica e todo seu laicato acompanharam as discussões do tema e se manifestaram nas audiências públicas por um modelo com tarifas justas, pelo menor preço (na licitação) e maior volume de obras no menor lapso temporal possível, sem o degrau tarifário, bem como que as obras constantes nos atuais contratos e não realizadas pelas atuais concessionárias, não sejam incluídas no novo modelo, por justiça a toda sociedade paranaense.

Com a aprovação na Assembleia do PL nº 372/2021, os CNLB´s irão promover essa live para seguir dando ampla publicidade ao processo legislativo que autorizou a concessão das rodovias estaduais ao governo federal, bem como esclarecer dúvidas dos leigos quanto ao tema do pedágio.