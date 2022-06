Linha Nativa Spa Ginseng & Cafeína alivia o inchaço

Nativa SPA traz ativo da Índia e cria linha pensada para combate ao inchaço do corpo

Os novos produtos de Nativa SPA, do Boticário, combinam os poderosos ativos ginseng e cafeína, que aliviam os incômodos causados pelo inchaço do dia a dia, promovendo bem-estar em uma rotina prazerosa de autocuidado

O inchaço corporal, que pode ser causado pela rotina agitada e muitos outros fatores relacionados à qualidade de vida, afeta diretamente a autoestima e o humor das mulheres, além de prejudicar a disposição, causar dor e gerar constante sensação de desconforto. Atento a esse incômodo cotidiano da consumidora, o Boticário incrementa o portfólio da marca com Nativa SPA Ginseng & Cafeína, que traz uma combinação inédita de ativos que auxiliam na redução do inchaço e uma fragrância de família olfativa ainda não trabalhada na marca. Promovendo o autocuidado, a marca agrega, aos oito novos produtos, o propósito de colocar luz sobre o dia a dia intenso nas diversas jornadas das mulheres, estimulando um momento de cuidado que alivia os incômodos causados pelo inchaço e prioriza o bem-estar das consumidoras.

Numa pesquisa interna, realizada com consumidores do Boticário, 73% das respondentes sinalizaram que sofrem com o inchaço em áreas do corpo, como abdômen, mãos e pés, pernas e braços.

E, ainda, um levantamento realizado pela marca, identificou o desejo de 22% das clientes em ter propriedades de combate ao inchaço em cremes de hidratação corporal, atribuindo funcionalidades que vão além da nutrição da pele. Esse anseio é consequência do momento vivido pelas mulheres, que se queixam de estafa física e psicológica. Segundo pesquisa do Instituto FSB, 62% das mulheres brasileiras afirmam terem sofrido piora na saúde mental durante os anos de pandemia, versus 43% dos homens, sendo esse um reflexo das duplas jornadas entre casa e trabalho.

O inchaço está diretamente ligado ao estresse, acompanhado de outros fatores, como má alimentação, desidratação, calor, ausência de exercícios físicos e questões hormonais, já que as mulheres produzem mais estrogênio, principal hormônio relacionado à retenção de sódio, que causa acúmulo de líquidos, além de desconforto e marcas no corpo, e impacta na autoestima, no humor e na confiança da consumidora.

Os sintomas consequentes de todos esses fatores podem ser aliviados com automassagens e ativos que estimulam a liberação do líquido retido e ajudam na sensação de bem-estar. Para desenvolver uma fórmula capaz de atuar contra o inchaço, o Boticário reuniu o ginseng, um importante adaptógeno que, na cultura indiana, é considerado um presente da natureza para a humanidade que contribui para a sensação de relaxamento da pele e das articulações, e a cafeína, que potencializa as ações do ginseng e age no auxílio da ação lipolítica, sendo dois ativos antioxidantes essenciais para a redução do inchaço.

Além do ginseng e da cafeína, a linha ainda conta com um ingrediente já bem conhecido e exclusivo de Nativa SPA, o óleo nutritivo de quinoa, que estimula a produção de colágeno, melhora a firmeza da pele e está presente em todos os produtos de cuidados corporais da linha.

Linha Nativa SPA Ginseng & Cafeína

Com fragrância amadeirada especiada, o lançamento Ginseng & Cafeína é uma inovação para as famílias olfativas trabalhadas em Nativa SPA até o momento; a combinação proporciona um cheiro amadeirado, sensual e especiado, que mantém notas florais e adocicadas.

A loção drenante e o gel anticelulite são produtos que, com o uso combinado, contribuem para a obtenção de resultados expressivos. A rotina de cuidados pode ser potencializada se acompanhada dos demais produtos da linha, como o óleo corporal, o creme hidratante de mãos, o body splash e o gel esfoliante. A linha é vegana, cruelty free e conta com até 95% de ingredientes naturais em suas fórmulas.

Pensando no melhor uso dos produtos, a marca criou vídeos explicativos para oito tipos de automassagens, que podem ser conferidos no link do QR Code das embalagens e também no ecommerce do Boticário. A massagem potencializa os efeitos, trazendo resultados visíveis no aspecto da pele e na sensação de inchaço. A loção drenante garante melhora em até três semanas, enquanto o gel anticelulite age reduzindo o aspecto da celulite da região do glúteo em 14 dias.

Nativa SPA Ginseng & Cafeína estará disponível a partir de 28/03 em todas as lojas físicas do país e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

E, como oportunidade de lançamento, a linha estará em todos os canais de venda da marca, com descontos de 30%, até 17/04, conforme disponibilidade de estoque.

Serviço:

Loção Drenante Desodorante Corporal Nativa SPA Ginseng & Cafeína

Preço sugerido (400 ml): R$ 67,90

Preço sugerido (200 ml): R$ 46,90

A Loção Drenante Desodorante Corporal, aliada à automassagem, auxilia no efeito drenante, com efeitos visíveis, em até três semanas de uso. O óleo nutritivo de quinoa, que é um segredo exclusivo da marca, complementa a dupla de ginseng e cafeína e aumenta a produção de colágeno, reconhecido por trazer firmeza para a pele.

Gel Anticelulite Corporal Nativa SPA Ginseng & Cafeína 200 ml

Preço sugerido: R$ 109,90

Com 3% de cafeína, sua fórmula é termo ativada durante a massagem e ajuda a reduzir os aspectos da celulite do glúteo em até 14 dias*. Com a ajuda do ginseng, da cafeína e do óleo nutritivo de quinoa, reduz o inchaço, tonifica a pele e auxilia na melhora da produção de colágeno.

*Período de teste realizado na região dos glúteos.

Gel Esfoliante Corporal Nativa SPA Ginseng & Cafeína 200 g

Preço sugerido: R$ 64,90

Com partículas esfoliantes de café e textura em gel, esse produto promove a esfoliação da pele, removendo células mortas e preparando-a para receber os ativos da linha.

Óleo Desodorante Hidratante Corporal Nativa SPA Ginseng & Cafeína 200 ml

Preço sugerido: R$ 67,90

Abundante em sua fragrância penetrante, apaixonante e envolvente, esse produto garante hidratação profunda e, com a ajuda do ginseng e da cafeína, proporciona sensação de pele tonificada e firme.

Creme Hidratante de Mãos e Pés Nativa SPA Ginseng & Cafeína 75 g

Preço sugerido: R$ 43,90

Além de hidratar e ajudar na diminuição do inchaço, o creme voltado à região dos pés e das mãos também agrega sensação refrescante, que ajuda na percepção de melhora do cansaço nos membros.

Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Ginseng & Cafeína 200 ml

Preço sugerido: R$ 67,90

O Body Splash de Ginseng & Cafeína tem cheiro marcante e envolvente, com notas doces e especiadas inéditas na cadeia olfativa do Boticário. É o elemento perfeito para complementar o momento de autocuidado, promovendo a fixação intensa e única da fragrância.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba, e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados.

Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2020. Total no Brasil: 3.079 lares.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma – novembro de 2017

www.oboticario.com.br

