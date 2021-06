Liberados recursos para aquisição de caminhão-pipa

Deputado Cobra Repórter anunciou benefício para a cidade de Itambaracá

O deputado estadual Cobra Repórter (foto), vice-líder do Governo, anunciou, nesta sexta-feira (25), que foi liberado o recurso para a aquisição de um caminhão-pipa para Itambaracá.

“No mês passado, acompanhei a prefeita Mônica Zambon em uma reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, em Curitiba. Um das solicitações foi essa e é muito bom saber que, prontamente, nosso pedido já foi atendido”, disse o deputado estadual Cobra Repórter.

O deputado destaca que o caminhão é bastante versátil: “servirá no abastecimento de água, para lavar a cidade, pode ser utilizado no combate a incêndios e na manutenção de estradas rurais. Além disso, diante da contaminação que estamos passando em razão do novo coronavírus, ajudará a manter os lugares públicos limpos e desinfectados”.

O deputado destaca ainda que são muitas as demandas de Itambaracá e está trabalhando em diversas áreas para levar mais recursos para a cidade. Ele lembrou que tem na cidade um grande parceiro, o vereador Edcláudio Pedroso, que solicitou e o deputado enviou uma van para o transporte de pacientes.