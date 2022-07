Leilões, palestras e shows na Fetexas

Também lançamento do Plano Safra no Centro de Eventos de Jacarezinho

Nesta quarta-feira (13) foi realizado um grande leilão de Gado Geral no recinto de leilões José Augusto Tobias, no Centro de Eventos de Jacarezinho.

A atividade faz parte da programação da Fetexas 2022 e contou com a presença do prefeito Marcelo Palhares.

O leilão foi realizado pela empresa Troia Leilões, de Cornélio Procópio, e atraiu um bom público, composto em sua maioria por pecuaristas de Jacarezinho e região.

Outro evento direcionado ao Agro, durante a Fetexas, é o lançamento do Plano Safra 2022/2023, também no Recinto de Leilões José Augusto Tobias.

Na oportunidade, o engenheiro agrônomo César Lopes Scucuglia, do IDR/PR, vai expor as novidades do Plano Safra e do DAP aos produtores. A palestra está agendada para o dia 15 (Sexta-feira), a partir das 14h30.

Às 16h00, o SICREDI terá um espaço para expor seus produtos, seguido pelo SICOOB e Caixa Econômica Federal.

O evento conta com palco alternativo.

Confira a programação: