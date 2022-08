Leilão da prefeitura de Jacarezinho tem 90% de arremates

Foram comprados 34 dos 38 lotes colocados para comercialização

Leilão de veículos sem utilização e sucatadas promovido pela prefeitura de Jacarezinho teve 89% dos lotes arrematados. A expectativa é que o valor arrecadado com as vendas supere os R$ 300 mil. O encerramento do pregão aconteceu durante a semana passada.

Dos 38 lotes colocados para comercialização, 34 foram arrematados no leilão, que aconteceu de forma 100% online e teve boa participação popular – em alguns casos com disputadas acirradas entre os interessados.

Para se ter uma ideia, uma caminhonete C-14 ano de fabricação 1975 e há muito tempo parada, avaliada previamente em R$ 800 pelo pregoeiro, foi arrematada por R$ 13.400,00 após expressivos 312 lances.

Entre os lotes com preços já definidos, a prefeitura de Jacarezinho arrecadou R$ 290 mil. Entretanto, como ainda existem dois itens vendidos por peso e que terão a pesagem realizada nos próximos dias, a estimativa é que o leilão supere os R$ 300 mil em vendas.

Nos 38 itens disponibilizados pela prefeitura de Jacarezinho estavam carros, caminhonetes, caminhões, vans, tratores e maquinários diversos – todos já serventia ao município e com um eventual processo de recuperação sendo impossível ou inviável.