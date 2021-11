Lançada campanha: “Venham e Invistam em Ibaiti”

Com presenças do secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara e do Planejamento, Valdemar Jorge

Com o objetivo de atrair novos investidores, a Prefeitura de Ibaiti lançou na noite de sexta-feira (05), a campanha: Venham para ibaiti e Invistam em ibaiti.

O lançamento oficial aconteceu durante sessão solene na Câmara Municipal com a presença do prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, o secretário Estadual de Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, o diretor presidente da CEASA do Paraná, Éder Eduardo Bublitz, prefeitos da região e vereadores, outras autoridade e a comunidade.

A sessão também serviu para a abertura oficial da Primeira Expo-Feira do Produtor de Ibaiti que acontece até o dia 09, aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município.

Antes da sessão, em entrevista o prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou que Ibaiti vem seguindo grandes avanços em todas as áreas e no caso da agricultura o apoio tem sido intensificado. “Nós estamos trabalhando dia-a-dia com o produtor rural, com assistência técnica, orientação e outras assistências necessárias. A Administração Municipal também mantém as estradas e pontes rurais em boas condições com segurança para o transporte da produção agrícola e população rural”, destacou.

Durante a sessão, o chefe do executivo destacou os programas de governo na área rural e apresentou aos secretários Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento) e Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento) outros pedidos.

“Estamos solicitando em nome dos ibaitienses, ao Governador Carlos MassaRatinho Junior, através dos secretários Ortigara e Bernardo Jorge, 1 (um) milhão de mudas de café para os nossos pequenos produtores replantarem suas lavouras, devido a geada deste ano.

Além disso estamos entregando nas mãos dos secretários, um projeto piloto que vai contemplar os pequenos produtores para o cultivo do morango. Esses projetos terão contrapartida do município com a participação da Câmara de Vereadores” disse.

O prefeito também anunciou a compra de calcário com recursos da prefeitura. “Iremos adquirir com recursos próprios do município, 800 toneladas de calcário destinados ao produtor rural, visando estimular a produção agrícola em nosso município”, finalizou o prefeito.

Durante a sessão, os secretários Norberto Ortigara e Valdemar Bernardo Jorge receberam os títulos de Cidadãos Honorários de Ibaiti.

No final houve palestras com o tema: “Políticas públicas voltadas para a agricultura familiar no município de Ibaiti” com o gerente regional do IDR, o engenheiro agrônomo, Maurício Castro Alves, “Agricultura Familiar” com o secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara e “Paraná Produtivo – Plano de desenvolvimento regional” com o secretário Estadual de Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge.Também aconteceu a entrega do um caminhão zero quilômetro para a Cooperativa de Produção e Comercialização dos Agricultores Familiares de Ibaiti – Competir.