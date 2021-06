Lamentada morte de ex-presidente da Rural

Romanelli manifestou pesar pelo falecimento de José Baggio, que presidiu entidade em Cornélio Procópio

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, lamentou nesta segunda-feira (21), o falecimento de José Edson Baggio(fotos), ex-presidente da Sociedade Rural de Cornélio Procópio.

“Baggio dedicou boa parte de sua vida em prol dos produtores de Cornélio Procópio, atuando bravamente nas causas do desenvolvimento da agricultura e pecuária no Norte do Paraná. Teve papel fundamental na fundação da Sociedade Rural e sempre esteve ligado às causas da nossa região”, afirmou o deputado.

Romanelli pediu à Assembleia Legislativa o registro de envio de votos de pesar à família do pecuarista e à Sociedade Rural de Cornélio Procópio. “Sua liderança permanecerá em nossas lembranças como uma pessoa de fácil amizade e sempre em prontidão para ações em prol da nossa região. Vai-se o homem, fica o exemplo!”, completou o parlamentar.

Além de fundador e primeiro presidente da entidade (entre 1992 e 1996), Baggio atuou como Diretor de Relações Públicas e foi presidente da Comissão de Implantação do Parque de Exposições. O pecuarista faleceu na Casa de Saúde João Lima, na manhã desta segunda-feira (21). O velório está previsto para a manhã desta terça-feira (22), no Pax Domini, em Cornélio Procópio.