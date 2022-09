Krüger defende ampliar recursos federais ao Agro

Candidato a Deputado Federal defende pauta



Atualmente, um dos maiores desafios do planeta é equilibrar a oferta de alimentos com a demanda por comida. O país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e uma grande parte dessa produção sai das terras paranaenses, onde a boa qualidade do solo e do clima se somam à determinação dos produtores e às políticas públicas de estímulo ao agronegócio e à agricultura familiar, inclusive, no âmbito do governo do estado.

Nos últimos anos, além de ser o maior produtor de proteína animal do país, o Paraná consolidou sua posição nacional como um dos principais produtores de grãos para o exterior, com mais de 40 milhões de toneladas por ano. Somente no caso soja, o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral-PR) estima que a safra 22/23 deve chegar a 21,5 milhões de toneladas, o representa um aumento de 78% em comparação ao plantio anterior, quando foram colhidas 12,56 milhões de toneladas.

Durante agenda com cooperativas e produtores rurais, o engenheiro Joel Krüger, candidato a deputado federal (Republicanos) disse que um dos seus compromissos, caso seja eleito no próximo domingo, é “trabalhar junto com o governador Ratinho Júnior para conseguir mais recursos federais para a agricultura no estado”.

Ele destacou ainda que vai se empenhar para ampliar os atuais programas que levam condições de produção aos grandes, médios e pequenos agricultores paranaenses. Dentre eles, Joel citou o “o Banco do Agricultor, que por meio do financiamento a juro zero, incentiva à sustentabilidade do campo e o Banco de Alimentos, que garante continuidade da produção e alimentação de milhares de famílias”.

Outra demanda muito presente na pauta dos produtores rurais é o tema da energia, principalmente, por conta dos altos valores da conta de luz, em especial, no caso das propriedades que têm agroindústria. Além da isenção do isenção de ICMS para sistemas de irrigação, Joel Krüger informou que vai “lutar para que as unidades rurais tenham acesso à energia trifásica, para aumentar a eficiência e baratear as despesas com energia, bem como apoiar as cooperativas do campo e da cidade”.