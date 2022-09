Joel Krüger: Reforma tributária é prioridade

Candidato a deputado federal defende a medida



Os brasileiros já pagaram este ano a soma de R$ 2 trilhões em impostos. O número for alcançado no último dia 14/09, de acordo com os cálculos do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), cujo indicador é uma referência nacional, em termos de acompanhamento dos tributos pagos pelos consumidores aos cofres públicos. O valor representa os pagamentos junto à União, estados e municípios, por meio de impostos, taxas, multas e contribuições.

“O peso da carga tributária para os cidadãos e as empresas se arrasta por décadas, e a solução só virá com a aprovação de uma Reforma Tributária ampla, que promova o desenvolvimento social e econômico, e, principalmente, que assegure justiça tributária para quem produz e para quem trabalha”. A manifestação é do engenheiro Joel Krüger, candidato a deputado federal (Republicanos).

Joel está entre os que defendem a necessidade de mudar a lógica da tributação excessiva sobre o consumo, que faz do Brasil “um dos países mais injustos do mundo, quando se trata de pagamento de tributos”. Ao argumentar que impostos são pagos sobre a renda, o trabalho, o patrimônio e o consumo, ele avaliou que a atual legislação tributária, “para além de desigualdades sociais, tem resultado em prejuízos para os ambientes de negócios, especialmente, por elevar os custos de produção”.

Por entender que a Reforma Tributária “é uma prioridade nacional”, em diversas ocasiões, ele tem declarado que, se eleito, um dos seus primeiros compromissos é lutar para tirar a Reforma do papel: “vou atuar com firmeza para que nosso país tenha, no curto prazo, um modelo tributário que preconize a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais, que reduza os impactos das perdas para estados e municípios, e, sobretudo, que desestimule medidas de benefícios fiscais. Estou convencido ser este um passo fundamental para o crescimento sustentável da nossa economia e a construção de um país mais justo e menos desigual”, concluiu.