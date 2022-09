Joel Krüger defende mais ciclovias no NP

Aumento de bicicletas circulando pressupõe investimentos na malha viárias das cidades e rodovias

“A urgência na implementação de políticas públicas que protejam mais os ciclistas nas cidades e às margens das rodovias é uma demanda que tenho recebido muito nas minhas andanças pelo nosso estado” A declaração é do candidato a deputado federal, engenheiro Joel Krüger (Republicanos), que é especialista em transportes e mobilidade, e por isso está atento para necessidade de mais investimentos em obras de infraestrutura da malha viária das cidades e das rodovias paranaenses.

Ao analisar o crescimento do número de bicicletas nas ruas e nas estradas de todo estado, Joel ressaltou que a bicicleta tem se tornado um meio de transporte, especialmente, para quem trabalha e estuda, e, portanto, é fundamental “que os municípios tenham recursos para construir e ampliar ciclovias, acostamentos nas estradas, além de outros equipamentos voltados para a segurança e respeito aos ciclistas.

Uma das regiões do interior do estado citadas por Joel é o Norte Pioneiro, onde as rodovias, além de escoamento da produção têm uma função importante na integração entre os municípios, sobretudo, os que movimentação turística, a exemplo de Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Jacarezinho, entre vários outros que fazem parte do Mapa do Turismo Nacional.

Para além da mobilidade nas cidades e nas estradas, ele avalia a importância de tornar a bicicleta um bem mais acessível. Neste sentido, seu compromisso é defender a redução dos impostos sobre os seus custos de produção desse equipamento, para que os preços fiquem mais em conta, principalmente, para quem precisa fazer da bicicleta um meio de transporte.

Ele disse ainda que, além de ações permanentes de mobilização e conscientização dos órgãos públicos e da população, “vou defender a necessidade de ampliarmos e fortalecemos em nossas escolas as disciplinas sobre o trânsito e meios de transportes saudáveis desde cedo, já no ensino fundamental”.