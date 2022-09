Joel Krüger defende maior Exportação

“É fundamental para o crescimento sustentável da economia”

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Secex) divulgou os dados sobre as exportações brasileiras do mês passado. Os números chegaram a US$ 30,8 bilhões e superaram agosto de 2021, com uma alta de 8,4% nos últimos 12 meses. A Secex também informou que as importações em agosto deste ano foram de US$ 26,7 bilhões, o que permitiu um saldo positivo de US$ 4,16 bilhões na balança comercial brasileira. Neste caso, o registro é de uma queda de 48% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Para o engenheiro Joel Krüger (foto no stand do Npdiario durante a Efapi 2022), candidato a deputado federal pelo Republicanos do Paraná, a elevação das exportações brasileiras “é essencial para o crescimento sustentável da economia”.

Ele também acredita que, “para além de ampliar o volume de negócios no exterior, o país precisa de políticas públicas de fortalecimento do mercado interno, que ajudem a reduzir as importações. Precisamos vender mais que comprar no mercado internacional, de forma que o superávit para o país reforce o faturamento das nossas empresas e a geração de emprego e renda para a população”, disse ele.

Em sua opinião, como o Brasil já é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo também é possível, e necessário, estimular o crescimento das exportações em outros segmentos da atividade produtiva, principalmente, os produtos e serviços de maior valor agregado.

Ao defender uma legislação que incentive as empresas a investir em inovação, para ganhar mais produtividade e competitividade em seus produtos e processos, Joel chamou a atenção para as exigências do comércio internacional. “Cada vez mais, é preciso garantir as condições de produção corretas do ponto de vista social, econômico e ambiental, ou seja, produzir de forma sustentável, para concorrer em melhores condições nos mercados globais”, concluiu.