Joel Krüger adere a Carta-compromisso

“Por uma Mobilidade Sustentável no Paraná”

A Semana Nacional da Mobilidade, comemorada em todo país de 19 a 23 de setembro foi marcada em diversos estados por atividades e debates sobre as políticas públicas nesta área. Dentre os temas mais discutidos estavam às demandas da população para os meios de transporte, trânsito e acessibilidade. Neste período também se comemora a Semana Nacional do Trânsito e o Dia Mundial Sem Carro (22/09).

No Paraná, o Fórum de Mobilidade Ativa trabalhou firme na divulgação da Carta-compromisso: “Por uma Mobilidade Sustentável no Paraná”, destinada aos candidatos aos cargos do executivo e legislativo nas eleições do próximo dia três de outubro.

O documento destaca que a mobilidade é um tema central para a melhoria da qualidade de vida, em especial nos centros urbanos, e que acesso ao transporte, hoje considerado um direito social constitucional, tem ganhado cada vez mais espaço na perspectiva da mobilidade sustentável. Com um diagnóstico sobre os índices de acidentes em todo estado, inclusive, os que envolveram ciclistas, a Carta apresenta uma série de propostas com as quais os candidatos devem se comprometer, caso decidam aderir ao documento.

Na última quarta feira, dia 22, ao assinar a Carta-compromisso do Fórum de Mobilidade Ativa, o engenheiro Joel Krüger, candidato a deputado federal (Republicanos), lembrou que tema mobilidade urbana faz parte da sua trajetória profissional, tendo dedicado muitos anos sua vida a essa agenda.

Segundo Joel, se eleito, vai continuar lutando para que os municípios paranaenses tenham Planos de Mobilidade Urbana que garantam qualidade de vida a todos os cidadãos. “As políticas públicas de mobilidade são cada vez mais imprescindíveis, principalmente, se queremos viver em cidades sustentáveis, que priorizam o desenvolvimento econômico, social e ambiental”, disse ele.

Além disso, ele pretende propor e defender projetos voltados para a infraestrutura viária, “que facilite a vida das pessoas, seja por meio da integração das diversas modalidades de transporte, de tarifas mais acessíveis, equipamentos e espaços públicos mais inclusivos, e principalmente, da participação da população na formulação das políticas públicas”.