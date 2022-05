Japira ganha trator para agricultura e Ibaiti à assistência

Entregues pelo Primeiro secretário da Alep Luiz Cláudio Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) entregou, neste fim de semana, dois novos veículos para as prefeituras de Japira e Ibaiti para atendimento à agricultura familiar e assistência social. Os veículos custaram R$ 300 mil, pagos pelo Governo do Estado.

“Eu tenho uma história de trabalho pelo Norte Pioneiro. As lideranças da região apresentam demandas para atrair investimentos públicos e privados. O Governo do Estado, com apoio e incentivo, atende dentro do possível a essas demandas”, disse o deputado.

Japira — Em Japira, Romanelli entregou ao prefeito Paulinho Morfinati (PSB) e ao secretário de Agricultura, Edevaldo da Silva, o Polaco, um trator para agilizar o atendimento aos produtores rurais.

Segundo o chefe do executivo, o maquinário custou R$ 205 mil. “O deputado Romanelli está sempre presente, atendendo as demandas de Japira junto ao Governo do Estado. Este novo trator vai reforçar os serviços na Secretaria de Agricultura para melhoria das atividades do campo”, afirmou.

Ibaiti — O parlamentar também entregou um veículo para atendimento à assistência social. O prefeito Antonely de Cassio Alves de Carvalho (PRB) assinalou que por meio do novo carro, de R$ 65 mil, será possível atender os moradores com transporte mais seguro, rápido e eficiente.

“O Fiat vai atender também os internos do asilo, quando precisarem se deslocar para outros lugares, tanto para participar de eventos, quanto para atendimentos de lazer e saúde”, completou.

Presentes, a presidente do Lar São Vicente de Paulo, Leda Maria Bernardeli Palhares, e diretores Ramiro Perez Penha e Daniele Cristina Marcelino, Maria Pavani, da SEJUF (Secretaria de Justiça, Família e Trabalho/Escritório de Ibaiti e a amiga professora e assistente social Rose.