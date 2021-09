Jacarezinho terceiriza iluminação pública

Prefeitura local contratou empresa para manutenção do serviço

A prefeitura de Jacarezinho contratou, via processo licitatório, uma nova empresa para a prestação de serviços de manutenção na iluminação pública de todo a cidade. O valor do contrato é de R$ 300.130,00, ou R$ 37.516,25 mensais.

A empresa vencedora da licitação foi a Tecnoluz , de São Pedro do Sul/RS e o contrato entre a administração e a contratada já está em vigor, tendo validade pelo período de oito meses a partir da publicação, datada a 31 de agosto. Com a contratação, a expectativa é de resolver os problemas com a manutenção de postes, super-postes e lâmpadas de vias e espaços públicos, sanando uma importante demanda hoje existente.

Desta forma, a fila de espera de cidadãos que solicitam esses serviços deve ser atendida dentro de algumas semanas. A empresa também disponibiliza aos cidadãos de Jacarezinho um número de telefone para ligações gratuitas: 0800 600 14 28, que atende de segunda a sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 19h.